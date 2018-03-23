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Интервью

"Art to Help" в поддержку приюта для животных "Бест Френдс"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

30 марта

Киев, культурное пространство MediaHub

В последнюю пятницу марта, 30 числа, в Киеве состоится благотворительное мероприятие "Art to Help" в поддержку приюта для животных "Бест Френдс".

В культурном пространстве MediaHub пройдет музыкально-поэтический вечер талантливого поэта Вани Якимова и пианиста Павла Игнатьева. Хорошее настроение на вечер обеспечит ведущий - Александр Тарасов.

Помимо волшебной музыки и стихов, организатор мероприятия, Благотворительный фонд "Happy Paw", подготовил фотовыставку "Четырехлапое alter ego".

Цель выставки показать, как гармонично могут жить вместе любимцы и их социально-активные хозяева. В проекте приняли участие Василиса Фролова, Юрий Марченко и Катя Тейлор, Ксения Крячко, Наталка Якимович, Оксана Галан и другие. Работы, представленные фотографом-анималистом, отображают не только общие черты характера собаки и человека, но и общие интересы.

 

Фото: пресс-служба

Часть картин, в рамках фотовыставки "Четырехлапое alter ego", можно будет купить на онлайн-аукционе, остальные будут продаваться на классическом аукционе непосредственно на самом мероприятии "Art to Help" 30 марта.

Каждый, кто решит посетить концерт и приобрести понравившуюся фотокартину, присоединится к помощи собакам и котам. Ведь все вырученные средства от "Art to Help" пойдут на улучшение условий жизни и создание комфортного пребывания 500 животных в приюте "Бест Френдс".  

Билеты на мероприятие по ссылке.

Под стоимостью билета подразумевается благотворительный взнос на потребности приюта.

Теги: животные, благотворительность, помощь
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