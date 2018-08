Ukrainian Fashion Week SS19 - расписание показов

Ukrainian Fashion Week SS19

31.08.2018-06.09.2018

Київ, Мистецький Арсенал

Ukrainian Fashion Week SS19 - это 72 дизайнера, 50 шоу, 9 презентаций, 3 специальных проекта. Это 7 дней, демонстрирующих сверхмощную силу украинской моды.

Пятница 31.08

19:00 - This Is Not a F*cking Street Style Book presentation, Asthik Lesi Ukrainky Blvd, 7A, invitation only

21:30 - LL by Litkovskaya special project, Toronto BC, ул. Большая Васильковская, 100

Суббота 1.09

16:00 - POUSTOVIT, special space, MA

16:30 - HeForShe + UFW: гендерное равенство в моде, special space, MA

17:00 - ELENA BURENINA, main catwalk

17:30 - YANA CHERVINSKA presentation, art space, MA

18:00 - A.M.G., main catwalk

18:30 - NADYA DZYAK, main catwalk

19:00 - MARIANNA SENCHINA, special space, MA

19:30 - RUSLAN BAGINSKIY, special space, MA

20:00 - FINCH, main catwalk

21:00 - FROLOV, see invitation

Воскресенье 2.09

13:00 - JEAN GRITSFELDT, see invitation

14:00 - ARTEMKLIMCHUK, see invitation

15:00 - LAKE STUDIO, see invitation

16:00 - FLOW THE LABEL, see invitation

16:30 - CHUYKO presentation, art space, MA

17:00 - IRYNA DIL’, main catwalk

17:30 - KSENIA SCHNAIDER, main catwalk

18:00 - SIX, special space MA

18:30 - Presentation MODOZA.COM, Fashion Tech Ukraine space MA

19:00 - DAFNA MAY, special space MA

19:30 - JARDIN EXOTIQUE, special space MA

20:00 - GUDU, main catwalk

20:30 - J.PEREKRIOSTOVA, main catwalk

21:30 - BOBKOVA, see invitation

Понедельник 3.09

13:00 - Форум "Перспективы брендинга Ukraine NOW в проектах креативных индустрий". Соорганизатор – Министерство информационной политики Украины, Buddha-Bar space, MA

15:30 - GASANOVA, see invitation

16:30 - IDOL, see invitation

17:00 - LUCKY LOOK presentation, art space, MA

17:30 - SONYA MONINA, special space MA

18:00 - THE COAT BY KATYA SILCHENKO, see invitation

18:30 - ARUTIUNOVA, main catwalk

19:00 - ELENA BURBA, main catwalk

19:30 - PRZHONSKAYA, special space MA

20:00 - KATERINA KVIT, main catwalk

20:30 - T.MOSCA, main catwalk

21:30 - ANDRE TAN, see invitation

22:30 - Вечеринка БЕЗ СТРЕССА от LBK Production, see invitation

Вторник 4.09

15:30 - Fashion DNA-Ukraine project presentation, Fashion Tech Ukraine space MA

16:00 - DZHUS, special space, MA

16:30 - ÓRTTU, main catwalk

17:30 - DARJA DONEZZ, main catwalk

18:00 - BEREZKINA, main catwalk

18:30 - POLINA VELLER presentation, art space, MA

19:00 - VOROZHBYT&ZEMSKOVA, main catwalk

19:30 - KATERINA RUTMAN, main catwalk

20:00 - THEO, special space, MA

20:30 - IVA NEROLLI, main catwalk

21:30 - IENKI IENKI, showroom, ул. Старонаводницкая, 31 invitation only

Среда 5.09 New Generation Day

16:30 - EPSON DIGITAL FASHION SHOW, main catwalk

17:30 - New Names: MIMI FOR YOU, Kristina LAPTSO, VARONA, PONETAIKIN, main catwalk

18:00 - JULI KATSALAP presentation "Sustainable fashion – определение и проблематика, тренды и вызовы, роли и ответственность". При поддержке DHL, DHL space, MA

18:30 - ROUSSIN BY SOFIA ROUSINOVICH, special space, MA

19:00 - Ganna Sytnikova for BRAUN presentation, Braun space, МА

19:30 - AKVILE JANCAUSKAITE, main catwalk

20:30 - YELIZAVETTA VOLOSOVSKA / KIR-KHARTLEY, main catwalk

23:00 - DASTISH FANTASTISH, see invitation

Четверг 6.09

19:00 - ÁMA UNIQUE BY LUBA MAKARENKO, see invitation

20:00 - DOMANOF, see invitation

21:00 - Afterparty UFW SS19, RONIN, ул. Зоологическая, 10