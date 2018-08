Белые Ночи. Forest — портал в райский лес, полный электронной музыки

Белые Ночи - афиша

17.08.2018-18.08.2018

Киев, Арт-завод "Платформа"

Planet Funk, The Maneken, и Tube&Berger — первые хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи. Forest", который пройдет 17-18 августа

Второй в этом сезоне фестиваль "Белые ночи" запланирован на 17-18 августа. Эти летние выходные станут порталом в волшебный лес, полный электронной музыки, баров и арт-инсталляций.

Для ивента в августе организаторы собирали исполнителей, творчество которых проверенно их личным плейлистом. 17 августа главным выступлением на Main Stage будет шоу Planet Funk, протагонистов итальянской электронной сцены. Ребята делают биты в стиле трип-хоп и хаус. С 2001-го их синглы уверенно лидируют в европейских музыкальных чартах. Их первый альбом Non Zero Sumness с легендарный треком Chase The Sun стал золотым по версии Italian Music Awards.

Самое время пересмотреть клип на Chase The Sun и представить, как будешь врываться под него на "Белые ночи. Forest".

18 августа на этой же сцене выступит группа The Maneken, основатель которой — композитор и саунд-продюсер Евгений Филатов.

Евгений подарил миру треки таких артистов как ONUKA, Jamala и The Elephants. Музыкальные стили для The Maneken – словно разные коллекции одежды, которые Филатов постоянно меняет для воплощения новых творческих задумок. А концерты — яркое световое шоу и две дюжины танцевальных суперхитов.

На любимой Backyard Stage взорвет Tube&Berger. Эти ребята из Германии выступали на лучших площадках мира и были в топе Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-летнюю карьеру их перфомансы видели на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival и Amsterdam Dance Event.

Общее количество музыкальных сцен на "Белые ночи" — 5. Каждая из них с уникальным стилем, хэдами и танцами. Кроме музыки ты захочешь задержаться на аллее баров — их будет 20. Набравшись там смелости, вперед в зону Fast Married. Свадьбы без раздумий — изюминка фестиваля. Потом зайти с новоиспеченной половинкой к нумерологу или гадалке. Они дадут точную инструкцию, как сделать совместное будущее счастливым.

Не забывай о beauty zone: будут барбершоп, салоны укладок и макияжа. Там всем заправляют крутые мастера и глиттер. Последним можно украсить даже хипстерскую бороду.

После танцевальных приключений тебя ждут на фуд-корте от Ulichnaya Eda. В твоем распоряжении 30 точек с самой разной едой: от балканской вертуты до бургеров с фуа-гра.

Билеты: по ссылке. Мероприятие: по ссылке.