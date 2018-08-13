Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage

16.08.2018-26.08.2018

Музей "Золотые Ворота", национальный заповедник "София Киевская", Дом "Мастер Класс"

Этим летом зацветет разноцветными формами и звучанием полностью новое культурное явление - первый благотворительный международный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, который создает:

мультидисциплинарность различных музыкальных жанров на одной платформе;

два направления - образовательное и творческое;

сочетание классического искусства и современных технологий в единый культурный феномен;

упор на украинском культурном контенте как части мировой культуры.

Фестиваль Bouquet Kiev Stage объединяет в букете-подарке симфоническую и камерную классику с джазом, экспериментальной и электронной музыкой, театром и visual art. Bouquet Kiev Stage - это одиннадцать дней (16-26 августа), четырнадцать стран-участниц, три локации (Sophia Stage, Golden Gate Stageта Dim MK Stage), девять хедлайнеров (вокалисты Виктория Лукьянец, Елена Белкина, Назгуль Шукаева, Дарла Дилтц, дирижеры Кристофер Линдон-Джи и Татьяна Калиниченко, пианисты Евгений Громов и Антоний Барышевский, оркестр New Era Orchestra), шестнадцать концертов, три оркестра, театрализованная экскурсия, художественная и фотовыставка, образовательные воркшопы.