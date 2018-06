Gorillaz, Massive Attack, Каleo и другие звезды на UPark Festival

25 - 26 июля

Киев, Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Что такое UPark Festival?

Главное музыкальное событие года. Фестиваль нового для Украины формата, который стоит в одном ряду с лучшими европейскими аналогами и даже конкурирует со многими из них.

Каждое из выступлений, которые состоится 25 и 26 июля на UPark Festival - невероятные высокотехнологичные живые шоу. Общий масштаб музыкальных перформансов, которые увидит Киев, впечатляет. Вполне возможно, для кого-то они станут лучшими лайвами в их жизни. Впервые украинская столица будет принимать такое количество звезд и шоу мирового масштаба в рамках одного события.

Что именно будет происходить на UPark Festival?

Конечно, UPark - это, прежде всего, музыка. Здесь свои новые альбомы и лучшие хиты представят музыканты, которых смело можно отнести к самым актуальным артистам современности, а некоторых из них даже и к культовым. Кроме музыкальных выступлений, на UPark Festival вы найдете: тематические фотозоны, площадки с развлечениями, зону для отдыха и огромный фудкорт. Для этого отведен целый стадион. Идеальный городской фестиваль в центре Киева - вот, что такое UPark.

Кого ждут UPark Festival?

Gorillaz

Музыканты, чья самая известная пластинка становилась платиновой пять раз подряд, а затем получила ровно столько же статуэток премии Grammy. За 12 лет Gorillaz завоевали звание самого загадочного бэнда современной музыкальной индустрии и превратились в икону мира поп-музыки, чтобы выпустив в 2010 The Fall, неожиданно проститься с ним.

Но через 7 лет Gorillaz возвращаются. И их камбэк Billboard и NME называют не иначе, как громким. Опять положительные отзывы от музыкальных медиа и опять-таки под сотню шоу, билеты на которые разлетаются, будто это последняя возможность услышать группу, тем более, слушать действительно есть что.

В Киев Gorillaz везут двухчасовой перформанс, который будет представлен на сверхсовременной сцене. К тринадцати постоянных участникам коллектива присоединятся двадцать восемь дополнительных музыкантов. Вместе они создадут непрерывный поток музыкально-визуальной энергии, который будет сопровождаться невероятными спецэффектами. Пока живые музыканты будут "разрывать зал" своей игрой на сцене, виртуальные будут помогать им с огромных экранов и благодаря проекции. Сетлист выступления объединит почти полсотни новых треков и все хиты из дискографии команды. Если бы Дэймон Албарн предложили руководить оркестром, он выглядел бы именно так, как будет выглядеть выступление Gorillaz на UPark Festival!

Massive Attack

Вечные двигатели культовой группы 3D и Daddy G привезут в Киев всемирно известное шоу, которое способно ввести зрителей в настоящий музыкальный гипноз. Не зря говорят, что лайвы Massive Attack невозможно забыть или повторить их.

Это новое музыкальный измерение, где музыка тесно переплетается с 3D-шоу и визуальными спецэффектами. Именно поэтому Massive Attack - единственная массовая атака, попасть под которую мечтает любой меломан. Невероятно, но факт: то же шоу, о котором все говорят, Massive Attack представят вживую и в Украине, но только один раз и только на UPark Festival.

Каleo

Авторы мирового хита "Way Down We Go" впервые посетят Украину. Музыка этого исландского коллектива покорила все мировые чарты, получила Grammy и побывала на первых ступеньках в Billboard. Их главный трек попал в самые популярные молодежные сериалы, стал саундтреком к игре FIFA 16, а также трейлером сериала Orange Is the New Black и фильма "Логан". Но никто даже не ожидал возможности услышать популярную песню прошлого года вживую.

Пока Каleo не анонсировали свое выступление на UPark Festival. Не пропустите!

Bonobo

Двукратный номинант на Grammy и один из самых известных представителей культового электронного лейбла Ninja Tune - диджей и продюсер Саймон Грин привезет в Киев космическое световое и музыкальное лайв-шоу. На UPark Festival Bonobo вживую сыграет последний альбом и свои лучшие треки в сопровождении десятков профессиональных музыкантов. Добавлять атмосферности выступлению будут магические визуализации, которые команда Саймона пустит на огромные экраны.

В чрезвычайном световом оформлении лайвы Bonobo станут настоящим музыкальным приключением, ведь для воспроизведения миксов на сцене музыканты будут использовать барабаны, саксофоны, дудки, гитары и множество других инструментов.

Tove Lo

"Горячая штучка" и главная звезда современной шведской поп-сцены лишь на один день сойдет с вершины мировых дэнс-чартов, чтобы "дать жару" в Киеве. Сама Тов характеризует свой стиль - "Dirrrrty POP" (Плохой поп), как бы заранее намекая зрителям, что быть застенчивой девочкой во время выступления не собирается.

Смысл творчества Тов - всегда оставаться максимально честной на сцене. Возможно, именно поэтому ее выступления так часто становятся скандальными.

Young Fathers

Новички, которые заставили танцевать Европу и даже обошли в некоторых музыкальных номинациях самого Дэймона Албарна. Обладатели престижной музыкальной премии Mercury Prize, безумный хип-хоп бойзбенд однажды уже поставил столицу "на уши" так, что то выступление обсуждали еще долго.

Сейчас Young Fathers собираются сделать это снова, но с еще более зажигательной, фестивальной энергетикой.

ONUKA

Один из самых желанных украинский коллективов на европейских фестивалях с единственным летним лайвом в Киеве. Живые шоу ONUKA - это всегда тщательно продуманная программа со своей внутренней драматургией и особой атмосферой. В концертном составе ONUKA восемь музыкантов: вокал, клавишные, ритм-секция и народные инструменты - два тромбона, валторна, бандура и прочие.

Практически в каждом шоу ONUKA зрителей ждет множество неожиданных сюрпризов. Сама Ната играет некоторые партии на терменвоксе, использует уникальный MIDI-контроллер - перчатку Tornado; общую концепцию дополняет визуальный ряд. И, наконец, для выполнения отдельных треков на сцене иногда появляется Евгений Филатов (The Maneken).

YUKO

YUKO - представители молодой украинской сцены, резиденты лейбла MASTERSKAYA и "прорыв года" по версии ведущих музыкальных СМИ. Возможно уже завтра эта группа будет "греметь" на мировых площадках, но у посетителей UPark Festival есть шанс услышать их в самом начале пути к этому успеху.

Какой билет выбрать? Цены от 999 грн

Выбор за каждым. Но вы должны знать несколько отличий:

Fan - билет предоставит вам возможность находиться в главной фестивальной зоне. Рекомендовано ярым фестивальщикам!

Сидячий билет - хороший выбор для тех, кто не уверен в том, что сможет танцевать весь фестивальный день. С таким билетом вы получите выбранное место на трибуне, но не сможете находиться в fan-зоне на поле. Впрочем, танцевать можно и сидя.

Golden Fan - идеальное предложение. С этим билетом вы получаете место на специальной трибуне, которая будет установлена ​​рядом со сценой, и с которой будет открываться лучший обзор. Также у вас будет доступ в отдельный сектор, с которого можно будет оценить весь масштаб фестиваля и доступ в fan-зону. Приятным бонусом станут отдельные бар и вход на фестивальную территорию.

Почему стоит посетить UPark Festival?

Благодаря своей маcштабности это музыкальное событие однозначно войдет в историю, и вы также должны стать ее частью!