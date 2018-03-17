Kyiv Coffee Festival откроет фестивальный сезон на "Арт-заводе Платформа"

14 - 15 апреля

Киев, "Арт-завод Платформа"

Четвертый год подряд команда Ulichnaya Eda соберет в один уикенд все кофейное комьюнити Украины. Тысячи кофеманов и работников индустрии, сотни бариста, десятки обжарщиков кофеен, дегустаций, три национальных чемпионата разместятся на одной локации.

Равнодушные к кофе здесь также найдут для себя развлечения: музыкальная сцена, вечер стендап-комедии, детская зона с аниматорами, большой фуд-корт, бары и чилаут-зоны.

Одним из главных событий станут три национальных чемпионата, которые в рамках мероприятия проведет международная организация Speciality Coffee Association (SCA).

В павильоне Loft гости будут наблюдать за этим зрелищным процессом и познакомятся с талантливыми бариста, которые будут представлять Украину на международных чемпионатах в таких дисциплинах: Championship Of Barista (классика), Coffee Roasting Championship (обжарка), Brewers Cup (альтернативные методы приготовления кофе).

В режиме онлайн чемпионаты будут транслироваться в кофейнях разных городов Украины. Почетным гостем станет Слава Бабич, который 20 февраля 2018 на мировом чемпионате по приготовлению кофе в джезве в Дубаи принес Украине первую в истории победу.

Фото: пресс-служба

Алена Середа, национальный координатор SCA:

"Победа на мировом чемпионате с отрывов в 50 очков между 1-м и 2-м местом говорит не только о мастерстве, но и о качестве кофе. Это двойная победа: выиграл не только украинский бариста, выиграл еще и кофе украинской обжарки. Я уверена, что это станет прорывом для на наших обжарщиков".

По отзывам представителей кофейной индустрии этот фестиваль является самой красноречивой иллюстрацией стремительного развития кофейной культуры Украины. Здесь можно лично познакомиться с нашими обжарщиками, по качеству продукции соперничающими с европейскими. Всем желающим они бесплатно предоставят свои лучшие образцы для дегустации, в зоне каппинга павильона 3.1.

В лектории специалисты поделятся всем, что может быть интересно кофеману: как правильно готовить кофе дома, как выбрать на свой вкус девайсы и кофемашину, как влияет состав воды на вкус кофе, как открыть свою кофейню и о многом другом.

Роман Тугашев, основатель Kyiv Coffee Festival:

"Ивент будет интересен не только работникам кофейной индустрии. Множество зон и активностей сделают первый опен эйр года лучшим местом для отдыха с друзьями и близкими".

Фото: The Erised (прес-служба)

По традиции оба дня фестиваля будет действовать музыкальная Зеленая сцена. Среди первых гостей уже заявлены группы Kadnay и The Erised. Впервые на Зеленой сцене "Арт-завода Платформа" появится стендап. Первыми этот жанр здесь представят популярные украинские стендап-комики Денис Кораблев, Антон Тимошенко, Андрей Щегель и гость из Беларуси Максим Коновал.

Атмосферу идеального уикенда дополнят разнообразная детская зона, традиционный фуд-корт от команды Ulichnaya Eda, множество кондитерских, баров и лаунж-зон с кострами, пуфами, гамаками и шезлонгами.

Видео: YouTube/Ulichnaya Eda

Билеты: по ссылке

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