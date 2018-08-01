MRPL City 2018 - программа фестиваля

03.08.2018-05.08.2018
3-5 августа в Мариуполе (Донецкая область) на территории пляжа Песчанка во второй раз пройдет самый большой музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL CITY 2018. В этом году главными хедлайнерами MRPL City станут популярные украинские артисты Макс Барских, DZIDZIO и Ольга Полякова, а также авторы хита Butterfly, знаменитая группа Crazy Town (США). Всего на четырех сценах фестиваля выступят 56 артистов, среди которых Ivan Dorn, 5'nizza, ВВ, O.Torvald, ONUKA, ЛСП, Валентин Стрыкало, KAZKA, Артем Пивоваров, Пошлая Молли и другие известные исполнители из Украины, Беларуси, Финляндии и Великобритании.
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В этом году сцены и зона фудкортов MRPL City будут оформлены в индустриальном стиле. Однако главной декорацией для выступлений популярных артистов станут сами доки грузового порта Мариуполя: стоящие на приколе суда, контейнеры, огромные грузовые краны и т.д.
Артисты будут распределены в зависимости музыкального направления по четырем сценам. На главных сценах Port и Cargo можно будет услышать поп и рок исполнителей, на площадках Sigma и Ark - электронную музыку всех основных направлений - от транса и EDM до техно.
Помимо выступлений артистов, посетителям будут предложены различные сервисы и зоны отдыха, 32 точки фудкортов, а также мастер-классы, спортивные игры и водные развлечения. Для иногородних посетителей MRPL City будет организован охраняемый палаточный городок со всеми удобствами.
Статистика MRPL City 2018:
Полное расписание:
3 августа
Port Stage
16.00-17.30 Warm Up Mix
17.30-18.30 Dilemma
18.50-19.50 Оля Полякова
20.10-21.10 Сергей Бабкин
21.30-22.30 DZIDZIO
22.50-23.10 Opening Ceremony
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Diez Brass Band
18.00-19.00 Валентин Стрыкало
19.20-20.20 ЛСП
20.40-21.40 Пошлая Молли
22.00-23.00 Vanilla Sky
Sigma Stage
23.00-00.00 Cape Cod
00.00-01.00 Gidro
01.00-02.30 Miss Monique
02.30-04.00 Matt Nash
04.00-05.00 Mark Devite
Ark Stage
01.00-02.30 Manchul
02.30-04.30 Bolotin
04.30-08.00 Yaroslav Lenzyak
08.00-11.00 Kreida
11.00-13.30 Adelina
13.30-15.30 Peshka
4 августа
Port Stage
16.00-17.30 Warm Up Mix
17.30-18.10 Zagreb
18.30-19.30 5’nizza
19.50-20.50 ВВ
21.10-22.10 ONUKA
22.30-23.30 Crazy Town
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Блуд
18.00-19.00 Табула Раса
19.20-20.20 Мотор’ролла
20.40-21.40 Брати Гадюкіни
22.00-23.00 Green Grey
Sigma Stage
23.00-00.00 YUKO
00.00-01.00 Louder Than Words
01.00-02.30 Super8 & Tab
02.30-04.00 Andy Moor
04.00-05.00 Azotti
Ark Stage
01.00-02.30 Manchul
02.30-04.30 Bolotin
04.30-06.30 Minin
06.30-08.30 Adelina
08.30-10.30 Kreida
10.30-13.30 Yaroslav Lenzyak
13.30-15.30 Peshka
5 августа
Port Stage
16.00-18.00 Warm Up Mix
18.00-18.40 Franco
19.00-20.00 KAZKA
20.20-21.20 Tayanna
21.40-22.40 Артем Пивоваров
23.00-00.00 Макс Барских
Cargo Stage
16.00-17.00 Warm Up Mix
17.00-17.40 Бакей
18.00-19.00 Сальто Назад
19.20-20.20 O.Torvald
20.40-21.40 Ivan Dorn
22.00-23.00 Noize MC
Sigma Stage
23.00-01.00 Soundsmith Project
01.00-02.30 Arston
02.30-04.30 Wanna Wake
04.00-05.00 Celery
Напомним, фестиваль MRPL CITY впервые состоялся в 2017 году и собрал тринадцать тысяч зрителей. Всего на трех сценах выступили 43 артиста из Украины, Нидерландов и США, среди которых Время и Стекло, MOZGI, Ivan Dorn, Макс Барских, Бумбокс, The Hardkiss, ONUKA, Yarmak, O.Torvald, Sunsay, ТНМК, Тартак, СКАЙ и др.