MRPL City 2018 - программа фестиваля

Афиша фестиваля

03.08.2018-05.08.2018

Мариуполь, пляж Песчанка

3-5 августа в Мариуполе (Донецкая область) на территории пляжа Песчанка во второй раз пройдет самый большой музыкальный фестиваль восточной Украины MRPL CITY 2018. В этом году главными хедлайнерами MRPL City станут популярные украинские артисты Макс Барских, DZIDZIO и Ольга Полякова, а также авторы хита Butterfly, знаменитая группа Crazy Town (США). Всего на четырех сценах фестиваля выступят 56 артистов, среди которых Ivan Dorn, 5'nizza, ВВ, O.Torvald, ONUKA, ЛСП, Валентин Стрыкало, KAZKA, Артем Пивоваров, Пошлая Молли и другие известные исполнители из Украины, Беларуси, Финляндии и Великобритании.

Купить билеты: по ссылке.

В этом году сцены и зона фудкортов MRPL City будут оформлены в индустриальном стиле. Однако главной декорацией для выступлений популярных артистов станут сами доки грузового порта Мариуполя: стоящие на приколе суда, контейнеры, огромные грузовые краны и т.д.

Артисты будут распределены в зависимости музыкального направления по четырем сценам. На главных сценах Port и Cargo можно будет услышать поп и рок исполнителей, на площадках Sigma и Ark - электронную музыку всех основных направлений - от транса и EDM до техно.

Помимо выступлений артистов, посетителям будут предложены различные сервисы и зоны отдыха, 32 точки фудкортов, а также мастер-классы, спортивные игры и водные развлечения. Для иногородних посетителей MRPL City будет организован охраняемый палаточный городок со всеми удобствами.

Статистика MRPL City 2018:

общая масса фестивального оборудования - 200 т;

за техническое обеспечение сцен отвечают более 100 человек ;

; общее количество персонала - 500 человек;

количество сотрудников, отвечающих за порядок и безопасность посетителей - 500 человек.

Полное расписание:

3 августа

Port Stage

16.00-17.30 Warm Up Mix

17.30-18.30 Dilemma

18.50-19.50 Оля Полякова

20.10-21.10 Сергей Бабкин

21.30-22.30 DZIDZIO

22.50-23.10 Opening Ceremony

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Diez Brass Band

18.00-19.00 Валентин Стрыкало

19.20-20.20 ЛСП

20.40-21.40 Пошлая Молли

22.00-23.00 Vanilla Sky

Sigma Stage

23.00-00.00 Cape Cod

00.00-01.00 Gidro

01.00-02.30 Miss Monique

02.30-04.00 Matt Nash

04.00-05.00 Mark Devite

Ark Stage

01.00-02.30 Manchul

02.30-04.30 Bolotin

04.30-08.00 Yaroslav Lenzyak

08.00-11.00 Kreida

11.00-13.30 Adelina

13.30-15.30 Peshka

4 августа

Port Stage

16.00-17.30 Warm Up Mix

17.30-18.10 Zagreb

18.30-19.30 5’nizza

19.50-20.50 ВВ

21.10-22.10 ONUKA

22.30-23.30 Crazy Town

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Блуд

18.00-19.00 Табула Раса

19.20-20.20 Мотор’ролла

20.40-21.40 Брати Гадюкіни

22.00-23.00 Green Grey

Sigma Stage

23.00-00.00 YUKO

00.00-01.00 Louder Than Words

01.00-02.30 Super8 & Tab

02.30-04.00 Andy Moor

04.00-05.00 Azotti

Ark Stage

01.00-02.30 Manchul

02.30-04.30 Bolotin

04.30-06.30 Minin

06.30-08.30 Adelina

08.30-10.30 Kreida

10.30-13.30 Yaroslav Lenzyak

13.30-15.30 Peshka

5 августа

Port Stage

16.00-18.00 Warm Up Mix

18.00-18.40 Franco

19.00-20.00 KAZKA

20.20-21.20 Tayanna

21.40-22.40 Артем Пивоваров

23.00-00.00 Макс Барских

Cargo Stage

16.00-17.00 Warm Up Mix

17.00-17.40 Бакей

18.00-19.00 Сальто Назад

19.20-20.20 O.Torvald

20.40-21.40 Ivan Dorn

22.00-23.00 Noize MC

Sigma Stage

23.00-01.00 Soundsmith Project

01.00-02.30 Arston

02.30-04.30 Wanna Wake

04.00-05.00 Celery

Напомним, фестиваль MRPL CITY впервые состоялся в 2017 году и собрал тринадцать тысяч зрителей. Всего на трех сценах выступили 43 артиста из Украины, Нидерландов и США, среди которых Время и Стекло, MOZGI, Ivan Dorn, Макс Барских, Бумбокс, The Hardkiss, ONUKA, Yarmak, O.Torvald, Sunsay, ТНМК, Тартак, СКАЙ и др.