На родине Тараса Шевченко состоится пятый Ше.Fest

18 - 19 августа

Село Моринцы Звенигородского района Черкасской области

18-19 августа в селе Моринцы, где родился Кобзарь, состоится Ше.Fest. Пятый год подряд фестиваль собирает в живописном уголке Черкасчины украинцев — ценителей творчества поэта и прозаика, художника и археолога, гения и пророка нашей нации.

Посетителей встретят традиционные локации. На Просветительской поляне состоятся лекции о неизвестных аспектах жизни и творчества Кобзаря, презентации книг, поэтические чтения. Со зрителями встретятся известные украинские писатели Василий Шкляр и сказочник Сашко Лирник. А поэты, чьи вершины славы еще впереди, посоревнуются в ожесточенном поэтическом батле.

Лидер группы "Тень солнца" Сергей Василюк проведет "гутирку" на тему "Война как защита национального пространства". Лекторы расскажут о запрещенном и цензурованном Кобзаре и откроют тайны материалов СБУ. Между разговорами будет звучать музыка от групп "Только свет", "Супер-8", "Pororoka".

Будут работать художественная и детская поляны, книжная ярмарка и ярмарка мастеров, фудкорт и палаточный городок. На главной музыкальной сцене вы увидите и услышите известные музыкальные группы страны.

В Моринском доме культуры разместится зона театрального искусства. Кропивницкий областной театр покажет спектакль по пьесе Тараса Шевченко "Назар Стодоля" — в ней воспроизведены все главные этнографически-бытовые обряды, сопровождавшие жизнь в Украине гетманской эпохи ХVII века.

Актер Львовского академического театра Иван Гарасимчук покажет моноспектакль, скомпонованный из стихов Тараса Шевченко и фактов его жизнеописания.

После окончания основной программы все, кто не спит, смогут отдохнуть на ночной акустической поляне возле живописного озера. Ночь под звездами разделят со слушателями украинские группы "Со́нЦе", "July 8" и "Ауд.238".

Напоминаем, что Ше.Fest – безалкогольный фестиваль, где украинцы пьянеют без вина. А еще он бесплатный, работа творческих локаций открыта для всех желающих.