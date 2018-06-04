Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Большой сольный концерт группы "Друга Ріка"

Группа "Друга Ріка" (фото: пресс-служба группы)
Группа "Друга Ріка" (фото: пресс-служба группы)

14 июня

Зеленый Театр, Парковая дорога, 2

В позапрошлом году группа "Друга Ріка" отпраздновала двадцатилетие творческой деятельности, проехала с концертами по всей Украине и в декабре 2017 года выпустила 7-й по счету альбом “Пірамида”.

14 июня в столичном Зеленом Театре популярные рокеры дадут большой сольный концерт в поддержку лонгплея, а также порадуют фанатов старыми, проверенными временем хитами.

Друга Ріка - Париж (Дай мені вогню)

Новый альбом "Піраміда" - бескомпромиссная работа для ветеранов украинской рок-музыки, в которой они отказались от ухаживания за аудиторией, бросили попытки кому-либо понравиться и выложились на максимум. Работа звучит как логический результат творческого процесса, который длился 21 год, а девять треков альбома рассказывают слушателю одну цельную историю.  

Большой сольный концерт группы "Друга Ріка" в Зеленом Театре - знаменательное событие, которое не только удивит меломанов свежим взглядом на рок-н-ролл, но и сможет выделиться в ряде концертных презентаций, а значит и надолго запомниться.

Билеты на концерт группы "Друга Ріка" в Зеленом Театре можно купить по ссылке.

Друга Ріка - Секрет

Теги: Друга ріка
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top