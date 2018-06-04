14 июня

Зеленый Театр, Парковая дорога, 2

В позапрошлом году группа "Друга Ріка" отпраздновала двадцатилетие творческой деятельности, проехала с концертами по всей Украине и в декабре 2017 года выпустила 7-й по счету альбом “Пірамида”.

14 июня в столичном Зеленом Театре популярные рокеры дадут большой сольный концерт в поддержку лонгплея, а также порадуют фанатов старыми, проверенными временем хитами.

Друга Ріка - Париж (Дай мені вогню)

Новый альбом "Піраміда" - бескомпромиссная работа для ветеранов украинской рок-музыки, в которой они отказались от ухаживания за аудиторией, бросили попытки кому-либо понравиться и выложились на максимум. Работа звучит как логический результат творческого процесса, который длился 21 год, а девять треков альбома рассказывают слушателю одну цельную историю.

Большой сольный концерт группы "Друга Ріка" в Зеленом Театре - знаменательное событие, которое не только удивит меломанов свежим взглядом на рок-н-ролл, но и сможет выделиться в ряде концертных презентаций, а значит и надолго запомниться.

Билеты на концерт группы "Друга Ріка" в Зеленом Театре можно купить по ссылке.

Друга Ріка - Секрет