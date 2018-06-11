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Franz Ferdinand впервые выступят в Киеве

Franz Ferdinand (фото: пресс-служба группы)
Franz Ferdinand (фото: пресс-служба группы)

13 июня

Киев, Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1

Легендарная британская группа Franz Ferdinand впервые выступит в Украине 13 июня 2018 года на арт-заводе "Платформа". Группа сыграет главные хиты и новые песни с нового альбома "Always Ascending".

Работа над "Always Ascending" шла последние два года в Лондоне и Париже. Записывать пятый лонгплей группе помогал музыкант Филипп Здар, ранее работавший с Phoenix и The Beastie Boys.

Franz Ferdinand - Glimpse Of Love

В альбоме Franz Ferdinand впервые предстают в совершенно другом качестве. Их музыка и ранее тяготела к тому, чтобы отрываться на площадке. Здар, который знает толк в танцевальной музыке, добавил в их звучание хаус-ритм, что в корне преобразило звучание группы.

"Always Ascending" можно назвать еще одним опытом, который ставит над своим творчеством Franz Ferdinand. Из последних и крайне удачных - совместный проект с культовыми альтернативщиками Sparks "FFS", который увидел свет в 2015 году. Теперь и украинская публика получила возможность понаблюдать за очередным экспериментом на сцене. 

Franz Ferdinand - Love Illumination

Franz Ferdinand - пожалуй, первая группа из новой волны британского инди-рока, сошедшая с экранов к нашему слушателю. Они не похожи на типичные коллективы этого жанра, известные своей безответственностью и тягой к алкоголю.

Клипы времен первого альбома Franz Ferdinand часто попадали в ротацию украинских каналов Enter Music, M1 или Music Box.

Franz Ferdinand - Take Me Out

За свою дебютную пластинку Franz Ferdinand получили престижную премию Mercury Prize – награда лучшему независимому альбому Соединенного Королевства и повлияли на множество групп, которые появились после.

Билеты на концерт Franz Ferdinand в Киеве можно купить по ссылке.

Кстати, делить сцену с обладателями премии Brit Awards будет киевская группа 5 Vymir. На концерте 5 Vymir презентуют новый сингл "Танцюю".

Теги: концерт
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