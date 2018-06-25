Международный проект "Пути дружбы" с участием Джона Малковича

01 июля

Киев, Софийская площадь

Национальная опера Украины завершает свой юбилейный, 150-й сезон, который был преисполнен яркими событиями: обновленными постановками, премьерами, концертными программами и выступлением звезд в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире". Последняя неделя сезона - первая декада июля - не станет исключением. И уже в первый день месяца Национальная опера и Посольство Республики Италии в Украине представляют проект "Пути дружбы" на Софийской площади, при участии известного дирижера Риккардо Мути, всемирно-известного актера театра и кино Джона Малковича и украинских солистов Людмилы Монастырской и Сергея Магеры.

Также на протяжении недели ценителей оперного искусства ожидает встреча с Людмилой Монастырской в опере "Флория Тоска". И как последний аккорд - Гала-концерт в честь завершения юбилейного сезона, при участии солистов оперы и балета, хора и симфонического оркестра Национальной оперы Украины.

1 июля - Международный проект "Пути дружбы"

1 июля на Софийской площади Киева и 3 июля в итальянском городе Равенна в рамках международного проекта "Пути дружбы" состоятся грандиозные концерты под руководством выдающегося дирижера современности Риккардо Мути (Италия).

В разное время Риккардо Мути занимал должности: Художественный руководитель и Главный дирижер театра "Ла Скала" около 20 лет (1986-2005 гг.), Зальцбургского фестиваля (2007-2012 гг.), ведущих мировых оркестров - Чикагского симфонического оркестра (с 2010 г.), Филадельфийского симфонического оркестра (1980-1992 гг.), Филармонического оркестра в Лондоне (1973-1982 гг.), Пожизненный почетный дирижер Римской оперы (с 2011 г.) и т.д.

Проект "Пути дружбы" вошел в историю как пример высокого гуманизма, который преодолевает политическую и военную конфронтацию, несет высокую миротворческую миссию, чтит память жертв самых трагических событий современности.

Риккардо Мути: "Эта идея зародилась более двадцати лет назад в Сараево. Мы все были потрясены трагедией, которая там происходила. Мы хотели что-то передать от Равенны в знак братства и осознали, что наилучшее средство - это музыка: вместе с музыкантами (а их было более ста человек) мы перелетели Адриатическое море на борту военных самолетов, чтобы выступить в городе, который продолжали бомбить. Это было начало путешествия, которое в течение следующих лет приводило нас в невероятные места, и которое дало нам возможность выступать с представителями разных культур и вероисповеданий. Это - ежегодное паломничество, которое напоминает нам, что музыка - это универсальный язык, который нас всех объединяет".

За двадцать лет концерты проекта, основанного престижным Равеннским фестивалем в 1997 г., прошли через Сараево, Бейрут, Иерусалим, Нью-Йорк, Стамбул, Каир, Дамаск, Найроби, Токио, Тегеран и другие точки мира, собирая многотысячные аудитории на открытых площадях и в концертных залах. Летом этот масштабный проект приезжает в Украину и будет показан многотысячной аудитории зрителей в самом сердце столицы!

На Софийской площади итальянских и украинских исполнителей объединит на одной сцене под открытым небом бессмертная музыка Джузеппе Верди, а также симфоническая поэма "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которую украсит Джон Малкович своим блестящим исполнениям роли чтеца-декламатора. Это произведение было написано Коплендом в разгар Второй мировой войны и посвящено национальному герою американского народа Аврааму Линкольну. Обычно в роли чтеца-декламатора отрывков из текстов Президента Линкольна исполняли известные актеры или общественные деятели, среди которых Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Кэтрин Хэпберн, Пол Ньюман, Генри Фонда и др.

Джон Малкович (США) - всемирно-известный актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, двукратный номинант на премию "Оскар", который прославился непревзойденной игрой в таких известных фильмах, как "Места в сердце", "Империя Солнца", "Опасные связки", "Под сенью небес", "О мышах и людях", "На линии огня", "Мэри Райли", "Воздушная тюрьма", "Быть Джоном Малковичем", "Подмена", "Чемпион" и т.д.

Украину будут представлять, в частности, солисты Национальной оперы Украины Людмила Монастырская, одна из наилучших современных сопрано, и известный бас Сергей Магера.

В концерте на Софийской площади будут участвовать Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, а от украинской стороны - симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор "Кредо", Ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из Мариуполя. Хормейстер Большого сводного хора - Богдан Плиш. В общем свыше 300 участников!

Проект "Пути дружбы. Равенна-Киев" осуществляется Равеннским фестивалем, Министерством культуры Украины, Национальной оперой Украины, Киевской городской государственной администрацией при поддержке Министерства культурной деятельности, наследия и туризма Италии, Министерства информационной политики Украины, Министерств иностранных дел Италии и Украины, Мариупольского городского совета, Областной администрации Региона Эмилия-Романья и мэрии г. Равенна, Генерального консульства Украины в Милане, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине, Национального заповедника "София Киевская", других украинских и итальянских институций.

Начало концерта на Софийской площади Киева в 21.00.