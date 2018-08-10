O.Torvald отыграет последний сольный концерт в 2018 году

O.Torvald (фото: пресс-служба)

19.08.2018

Киев, Зеленый театр

19 августа в Зеленом театре коллектив отыграет последний сольный концерт в 2018 году.

Украинский рок-коллектив О.Torvald во главе с фронтменом Женей Галичем выступает на сцене уже тринадцать лет. За плечами у музыкантов длинный путь от клубных перформансов до сольников перед многотысячной аудиторией. На счету группы 7 записанных альбомов, сотни концертов, туры по всей стране и за ее пределами, а также победа в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение", и даже рекорд Украины. Кроме того, О.Torvald записали несколько саундтреков к фильмам, снятым в Украине ("Знову сам" ("Тіні незабутих предків"), "Твой дух – твое оружие" ("Правило боя"), заглавную песню к сериалу "Киев днем и ночью").

Фото: О.Torvald (instagram.com/otorvald)

В 2015 году рок-коллектив стал одной из самых популярных команд страны, музыканты приняли участие в более чем 20 фестивалях в Украине и Европе. В 2017 группа победила в Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение". В этом же году изменился состав группы, и мир увидел новый мини-альбом "Бісайди".

O.Torvald беспрерывно развивается и совершенствуется, чем радует своих многочисленных фанатов, о которых Женя Галич говорит #НашіЛюдиВсюди. Весной 2018 года состоялась презентация клипа на песню "Ліхтарі", посвященную фанатам группы. Клип транслировался на самом большом медиа-фасаде страны, что было зафиксировано представителями Национального реестра рекордов Украины. Практически сразу после презентации, группа отправилась в тур по Европе, где сыграла 10 успешных концертов в 10 городах.

Видео: Бэкстейдж съемок клипа O.Torvald

Коллектив был учрежден в 2005 году в городе Полтава, а уже в 2006-м году отправился покорять столицу. Именно в Киеве в 2008 году был записан дебютный альбом под названием "O.Torvald".

Фото: О.Torvald (instagram.com/otorvald)

Во время выступления на фестивале Atlas Weekend 2018 фронтмен группы заявил со сцены, что коллектив уходит на год в творческий отпуск. А 19 августа в Зеленом театре O.Torvald отыграют прощальный концерт перед перерывом.

19 августа, 19:00

Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Билеты: по ссылке.