ROZHDEN даст акустический концерт на крыше

ROZHDEN (фото: пресс-служба)

30.08.2018

Киев, клуб ROOF

Проведи лето с популярным артистом и самым желанным "холостяком" Украины и первым услышь его новые песни.

По окончанию проекта "Холостяк" ROZHDEN вернулся к своему истинному призванию - музыке и концертам. Сам артист признался, что участие в шоу было для него интересным экспериментом и опытом, но самый большой кайф он получает тогда, когда выходит на сцену и видит зрителей, которые пришли услышать его творчество.

30 августа в столичном клубе ROOF состоится акустический концерт ROZHDENа. На крыше в уютной домашней обстановке певец не только исполнит хорошо известные хиты, но и подарит пришедшим свою новую музыку.

Именно здесь вы получите возможность первыми услышать песню "Мила моя", записанную с Андреем Мухой (гитарист группы "Бумбокс") и певцом Адамом. Этот лирический и проникновенный трек войдет в третий альбом артиста, но уже на этом концерте посетители получат эксклюзивную возможность услышать его первыми в акустическом звучании.

"В акустических концертах есть особая магия и особое волшебство, - комментирует ROZHDEN. - Именно в таком виде музыка является максимально душевной и настоящей. Без лишних спецэффектов и модного саунда - только ты, зрители и твои честные эмоции, которые ты хочешь им подарить".

Видео: ROZHDEN - Роса (YouTube/ROZHDEN)

Киев, клуб ROOF (ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 37-41). Начало в 19:00.