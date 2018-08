Slaves возвращаются в Киев с новым альбомом

Фото: Группа Slaves (пресс-служба)

17.10.2018

Клуб Atlas

Вероятно, два крупнейших мотиватора в мире - это страх и любовь. В первом случае, потому что "глаза боятся, а руки делают". Во втором случае, потому что любовь опьяняет и толкает на самые отчаянные, безумные поступки, на которые бы ты никогда не решился, будучи трезвым. Во всех смыслах.



Об этом и не только - новый альбом британских панков Slaves под названием Acts Of Fear And Love, который выйдет 17 августа. Его дуэт представит и киевским фанатам в клубе Atlas 17 октября. Это будет второе выступление Slaves в Украине после дебюта в клубе Sentrum в 2015 году.

За три года у Айзека Холмана (барабаны, вокал) и Лори Винсента (гитара, бэк-вокал) произошло много чего. Они записали две пластинки: Are You Satisfied? (2015) и Take Control (2016). Номинировались на главную независимую премию Англии Mercury Prize. Основали собственный лейбл Girl Fight, куда подписали пару молодых, но перспективных банд. В конце концов, Лори Винсент стал отцом чудесного парня по имени Барт, которого можно увидеть на обложке нового релиза.

Acts Of Fear And Love был записан в этом году в Брюсселе вместе с продюсером Джойлоном Томасом. Этот парень имеет несколько "тузов" в своем послужном списке. Он продюсировал последний альбом U2 - Songs Of Experience, бестселлер Кендрика Ламара DAMN, последний альбом Royal Blood - How Did We Get So Dark?, M83 - Junk и дебютный студийник Slaves - Are You Satisfied?

Фото: Группа Slaves (пресс-служба)

Группа вместе с Томасом записала девять песен, которые, судя из синглов Cut And Run и Chokehold, делают звучание группы более экспериментальным в рамках жанра. Slaves сделали не бронебойную, хардкорную, триакордну панкуху, записанную на "коленке", а более осмысленный мейнстримовый поп-панк с качественным продакшеном. Более тщательный подход сократил количество треков (обычно 13-15), но дает слушателю только лучшее.

Новый материал идеально вплетается в "лайвы" Slaves. Выступления на фестивалях Mad Cool (Мадрид) и Sziget (Венгрия) это подтвердили. Кроме энергетики, которую создают эти двое и отпускают в толпу, Айзек между треками частенько рассказывает истории.

Так что ждем вас в живом исполнении баек про страх и любовь. Такое не пропускают!

