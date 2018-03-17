STAR & ORCHESTRA: Александр Положинский

30 марта

Caribbean Club, ул. Петлюры, 4

30 марта в 20:00 в киевском Caribbean Club Concert Hall лидер группы "Тартак" Александр Положинский, легенда украинского фанк-рока, презентует настоящий джазовый концерт!

Лидер проекта "Був'є", телеведущий и художественный руководитель, продюсер, вокалист, автор текстов, би-бой, тартамен и старейшина группы "Тартак" споет на шоу STAR & ORCHESTRA собственные песни в джазе. Такого вы точно никогда не слышали!

Александр уже неоднократно прибегал к смелым музыкальным экспериментам: записал пластинку с народным коллективом "Гуляйгород" и спел под отрывки из произведений украинских классиков вместе с Орестом Крысой и Эдуардом Приступой. Теперь он покорит джаз.

Алекснадр Положинский (STAR & ORCHESTRA)

"Не считаю себя большим любителем и, тем более, знатоком джаза, и уверен, что во всём джазовом многообразии есть много музыки и музыкантов, способных меня и утешить, и вдохновить. Впрочем, не думаю, что для нас все ограничится исключительно джазом - мы не ставим себе никаких рамок в этом плане. Чтобы все звучало, как говорится, "вкусно" и неожиданно", - признается Александр.

Какую же программу представит Александр на концерте-открытии STAR & ORCHESTRA?

"Это будут не только песни "Тартак" - будет несколько песен проекта "Був'є", возможно, и некоторые другие песни моего авторства. Из тартаковских хочется исполнить и несколько песен из нашего новейшего альбома - "Антартактида. Частина друга" - и, конечно, несколько давно и хорошо знакомых публике хитов. Окончательный список мы еще согласовываем вместе с музыкантами - ведь решающий выбор в значительной степени будет зависеть и от их настроения, видения и идей. Со всеми музыкантами бигбенда я еще не успел познакомиться, но с руководителем оркестра - Анатолием - мы давно знакомы и не раз выступали на одной сцене, в том числе и исполняя некоторые песни вместе. В общем, хочется приятно удивить", - отмечает Положинский.

Алекснадр Положинский

На вопрос, чего слушателям ждать 30 марта, Александр Положинский отвечает: "Приятных сюрпризов, положительных неожиданностей и море удовольствия".

Поэтому не пропустите грандиозное шоу STAR & ORCHESTRA! 30 марта в Caribbean Club Concert Hall!

Изысканная кухня, уютная атмосфера и музыка, от которой перехватывает дыхание, прилагаются. Приветствуется вечерний дресс-код.

Билеты на концерты "Тартак" разлетаются за считанные минуты. Купить их можно на сайте.