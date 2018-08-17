The Maneken отпразднует 10-летие

The Maneken (афиша)

29.09.2018

Киев, Caribbean Club

29 сентября The Maneken отпразднует свой десятый день рождения. Музыкант со своей командой готовит специальную программу. В нее войдут треки из всех пяти альбомов, созданных автором проекта Евгением Филатовым за 10 лет. За это время с невиданной ранее в украинской музыке грациозностью музыкант примерил на свой проект маски в стиле поп, фанк и инди-рок. И тем самым трек за треком создал проект, по которому можно сегодня изучать историю новой волны украинской музыки.

Год за годом The Maneken трансформировался, а его автор всегда был открыт к различным коллаборациям. На счету Евгения сотрудничество и с Чарли Стэдлером, и с десятками лучших музыкантов СНГ. Только благодаря лонгплею SALE% (2016) мир услышал совместные работы группы с Sophie Villy, Essami, Brunettes Shoot Blondes и ONUKA.

За свою историю группа The Maneken трижды удостоилась позиций в World Chart Express на MTV Europe, а также отыграла концерты для фанов Европы и США.

Для грядущего концерта команда ALight, ранее работавшая над live-презентацией альбома SALE%, готовит специальное визуальное шоу. Также известно, что к выступлению группы присоединится ONUKA. По словам Филатова, его главная цель — создать на концерте камерную атмосферу, в которой гости с музыкантами сыграют на равных.

Евгений Филатов, саунд-продюсер и фронтмен группы The Maneken:

"Каждый альбом группы – это новый стиль, новое звучание. Все началось с фанка и acid-джаз, затем появился I’m Table и хаус. И вот с альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken становится группой, стиль которой характеризовали как инди. В последующих записях опять-таки прослеживалась тенденция смены музыкальных направлений. Мне кажется, наше творчество привнесло в украинскую музыку свободу, космополитичность и узнаваемость Украины на музыкальной карте мира".

The Maneken – 10th ANNIVERSARY LIVE

Caribbean Club

29 сентября, 2018

Билеты: по ссылке