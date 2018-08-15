Тина Кароль в Sky Family Park

Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

19.08.2018

Sky Family Park, пр. Г. Ватутина, 2Т

19 августа в 19:00 неповторимая Тина Кароль выступит с сольным концертом в Sky Family Park (пр. Г. Ватутина, 2Т, рядом с ТРЦ SkyMall). Большой концерт искренних эмоций и любимых композиций, который останется в вашей памяти и сердцах надолго! Певица исполнит свои самые известные хиты и новые песни из альбома "Интонации".

Тина Кароль - одна из самых известных и востребованных певиц украинского шоу-бизнеса. Все ее песни мгновенно становятся хитами, а каждый выход в свет в новом образе - яркий и незабываемый.

Тіна Кароль - Ніжно

Стоимость билетов на концерт Тины Кароль:

Детям до 5 лет включительно - вход бесплатный (при покупке детского билета нужно обязательно предъявить документ при входе в парк, удостоверяющий возраст ребенка. Если документ не предъявляется, то вы должны оплатить полную стоимость взрослого билета).

Детям с 6 лет включительно до 11 лет включительно стоимость билета - 250 грн.

Детям с 12 лет включительно и для взрослых стоимость билета - 500 грн.

Приобрести билеты можно тут.

Тина Кароль