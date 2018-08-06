TOM SODA готовит акустический концерт на крыше

Певец TOM SODA

16.08.2018

Киев

Это самое ожидаемое романтичное событие этого лета.

В четверг, 16 августа, на крыше креативного пространства JUST IN SPACE состоится акустический концерт яркого представителя новой украинской музыки - TOM SODA.

Впервые в Киеве артист выступит с программой "Акустика", в которой на языке музыки по-своему расскажет о самом важном чувстве.

“У каждого из нас свое понимание любви, но это единственное чувство, способное объединить нас вне зависимости от социального статуса, убеждений и возраста. Акустика в этот вечер выступит проводником, с помощью которого я буду делиться своей историей и пониманием этого чувства со слушателем”, - говорит TOM.

Напомним, что 8-го марта на сайте исполнителя состоялась премьера новой, по настоящему весенней, акустической композиции, которая получила название “С тобой”.

Именно этот сингл вдохновил артиста на создание полноценной программы “Акустика”, в которую войдут уже знакомые слушателю песни, но также не обойдется и без сюрпризов.

Чувственные композиции TOM SODA в сопровождении лирического фортепиано, акустической гитары и завораживающих ритмов кахона превратят ваш летний вечер в особенный.

Купить билеты можно по ссылке.