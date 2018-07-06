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Интервью

Вечер памяти Николая Бойченко

Концерт-трибьют "Гвоздь" балета D’Arts Dance Project
Концерт-трибьют "Гвоздь" балета D’Arts Dance Project

21 июля

Киев, Caribbean Club

21 июля в 20:00 D’Arts Dance Project приглашает всех в Caribbean Club провести вместе с ними вечер памяти Николая Бойченко - их основателя, творческого вдохновителя, режиссера.

В этот вечер под названием "Гвоздь" (именно с таким названием осенью должна была бы состояться премьера авторского спектакля Николая Бойченко - ред.) вы увидите лучшие работы, созданные одним из самых талантливых хореографов и режиссеров страны - Николаем Бойченко. Основатель балета D’Arts Dance Project скоропостижно скончался на 32 году жизни.

 

Фото: балет D’Arts Dance Project и Николай Бойченко

В программе "Гвоздь", кроме полюбившихся танцевальных номеров, артисты балета D’Arts Dance Project исполнят новые постановки, которые хореограф сам планировал представить зрителям этим летом. Также впервые со сцены прозвучат композиции, которые были написаны Николаем.

21 июля, 20:00, Caribbean club (по адресу ул. Семена Петлюры, 4).

Теги: концерт, хореография, танец
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