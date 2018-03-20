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ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (новая программа)

ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (новая программа)
ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (новая программа)

23 марта

Национальный заповедник "София Киевская"

23 марта украинская рок-группа "Гайдамаки" презентует новую акустическую программу "Думи про Рок".

Присутствующих ожидает погружение в современную культуру обновленной казацкой традиции: казак – это современный украинец-воин, мудрый и отважный, уверенный в себе и успешный.

Все присутствующие окажутся под крышей гайдамацкого куреня. Размышления гайдамаков о жизни, вере и любови, отлитые в песне - это современное музыкальное виденье легендарной казацкой эпохи. Акустическое звучание придает мистики, вызывает незабываемые эмоции, заставляет поверить в магию с чистейшим украинским началом.

ГАЙДАМАКИ. Думы о Рок

Кроме традиционных для акустической рок-музыки инструментов, таких как: гитара, ударные, акустическая бас-гитара и характерных для группы трубы и тромбона, слушатель откроет для себя магию перкуссии (акустических ударных инструментов). А также услышит всю гамму мировых народных деревянных духовых: панфлейта, свирель, рожок, телинка, окарина, флояра, кавал, звучание цимбал и дрымбы.

Кроме того, музыканты порадуют слушателей настоящей украинской бандурой, история звучания которой уходит еще в древнерусские времена, а мелодичные переливы являются актуальными и сейчас.

Ценители гайдамацкой музыки услышат любимые старые песни в новой обработке, традиционные казацкие думы, в версии "Гайдамаков" и новые песни, которые на презентации будут звучать впервые. Визуализация будет происходить с помощью современной видеопрезентации казацких икон, рисунков и манускриптов Тараса Григорьевича Шевченко.

  • Дата: 23 марта 2018
  • Время: 19:00
  • Место проведения: Национальный заповедник "София Киевская"
  • Адрес: ул. Владимировская, 24
  • Стоимость билетов - 400 грн (можно купить в кассах на входе в заповедник)
Теги: Гайдамаки
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