ГАЙДАМАКИ. "Думи про Рок" (новая программа)

23 марта

Национальный заповедник "София Киевская"

23 марта украинская рок-группа "Гайдамаки" презентует новую акустическую программу "Думи про Рок".

Присутствующих ожидает погружение в современную культуру обновленной казацкой традиции: казак – это современный украинец-воин, мудрый и отважный, уверенный в себе и успешный.

Все присутствующие окажутся под крышей гайдамацкого куреня. Размышления гайдамаков о жизни, вере и любови, отлитые в песне - это современное музыкальное виденье легендарной казацкой эпохи. Акустическое звучание придает мистики, вызывает незабываемые эмоции, заставляет поверить в магию с чистейшим украинским началом.

Кроме традиционных для акустической рок-музыки инструментов, таких как: гитара, ударные, акустическая бас-гитара и характерных для группы трубы и тромбона, слушатель откроет для себя магию перкуссии (акустических ударных инструментов). А также услышит всю гамму мировых народных деревянных духовых: панфлейта, свирель, рожок, телинка, окарина, флояра, кавал, звучание цимбал и дрымбы.

Кроме того, музыканты порадуют слушателей настоящей украинской бандурой, история звучания которой уходит еще в древнерусские времена, а мелодичные переливы являются актуальными и сейчас.

Ценители гайдамацкой музыки услышат любимые старые песни в новой обработке, традиционные казацкие думы, в версии "Гайдамаков" и новые песни, которые на презентации будут звучать впервые. Визуализация будет происходить с помощью современной видеопрезентации казацких икон, рисунков и манускриптов Тараса Григорьевича Шевченко.