Национальная опера Украины завершает юбилейный, 150-й сезон

04 - 08 июля

Киев, Национальная опера Украины

4 июля - одноактная опера "Моцарт и Сальери" (Н. Римский-Корсаков) и одноактный балет "Кармен-сюита" (Ж.Бизе - Р. Щедрин)

"Моцарт и Сальери" (Н. Римский-Корсаков)

Премьера оперы "Моцарт и Сальери" на столичной сцене с огромным успехом состоялась в феврале 2017, получив множество одобрительных отзывов от критиков и публики. Камерная по сути опера, где играют, а точнее даже рассуждают, лишь два героя, она, тем не менее, была задумана самим автором для большой сцены. Хотя сам Римский-Корсаков высказал опасение по этому поводу и хотел уберечь свое детище от больших залов и сохранить его камерный формат. Эту непростую задачу - сохранение камерности, даже интимности действа и, вместе с тем, зрелищность представления удалось решить режиссеру-постановщику Анатолию Соловьяненко вместе с главным художником театра Марией Левитской. Созданное сценографическое решение постановки дало возможность погрузиться во внутренний мир двух признанных "сыновей гармонии", которыми бесспорно были и Моцарт, и Сальери.

Главные партии исполняют: Дмитрий Иванченко (Моцарт), Тарас Штонда (Сальери).

Режиссер-постановщик: Анатолий Соловьяненко. Дирижер-постановщик: Алла Кульбаба.

Художник-постановщик: Мария Левитская. Хормейстер-постановщик: Богдан Плиш.

"Кармен-сюита" (Ж.Бизе - Р. Щедрин)

Одна из наиболее интересных интерпретаций оперной музыки Жоржа Бизе принадлежит композитору Родиону Щедрину и балетмейстеру Альберто Алонсо. Одноактный балет "Кармен-сюита" был создан для легендарной Майи Плисецкой. Премьера состоялась в 1967 году. Как отметил Альберто Алонсо, это была мечта не просто перевести в танец гениальную оперу Жоржа Бизе и новеллу Проспера Мериме, но и создать оригинальную хореографическую партитуру на зажигательную и темпераментную музыку. Киевская премьера "Кармен-сюиты" состоялась 25 мая 1973 года. Постановщики, взяв за основу хореографию Альберто Алонсо, изменили кое-что в трактовке партий в соответствии с индивидуальностями исполнителей. Александр Плисецкий хорошо знал московскую постановку, Азарий Плисецький, который длительное время работал на Кубе, помнил постановку Альберто Алонсо. Сравнивая два варианта, балетмейстеры выбрали все лучшее, и объединили в киевской постановке, которая не дублировала московскую, а была своеобразным прочтением балета Ж.Бизе-Р.Щедрина.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Аллин Власенко; балетмейстеры-постановщики - Азарий Плисецкий, Александр Плисецкий; художник - Борис Мессерер.

6 июля - опера "Флория Тоска" (Дж. Пуччини)

С того времени, как публика впервые познакомилась с "Тоской", премьера которой состоялась 14 января 1900 года в Римской опере, а впоследствии - в миланском "Ла Скала", ее неизменно сопровождает успех. Попав в репертуар того или другого театра, опера не сходит с подмостков длительное время, а в последние годы все чаще мировые сцены предлагают зрителям современные версии этого шедевра.

Фото: Людмила Монастырская и Александр Мельничук (Флория Тоска)

Незаурядный актерский талант - важнейшая особенность образа Тоски. В свое время эту роль французский драматург Викторьен Сарду написал специально для гениальной Сары Бернар. Джакомо Пуччини, увидев актрису на сцене, утвердился в своем желании создать оперу на это произведение.

В нескольких зарубежных постановках "Тоски" последних лет, например, в хьюстонской Гранд-опера, Метрополитен опера, Опере Бастилии исполнить партию главной героини - красавицы Флории Тоски неизменно приглашают именитую украинскую певицу Людмилу Монастырскую. Интересно, что европейский дебют примадонны также ознаменовался партией Тоски в Немецкой опере в Берлине в 2010 году.

Нынешнюю постановку оперы "Флория Тоска" Дж. Пуччини, премьера которой состоялась 31 марта 2017 года и стала одним из главных событий прошлого сезона, осуществили режиссер Анатолий Соловьяненко, дирижер Николай Дядюра, художник Мария Левитская, хормейстер Богдан Плиш.

Главные партии исполняют: Людмила Монастырскяа (Флория Тоска), Андрей Романенко (Марио Каварадосси), Александр Мельничук (Барон Скарпиа), Сергей Ковнир (Чезаре Анджелотти), Дмитрий Агеев (Ризничий), Анжелина Швачка (Пастушок).

7-8 июля - Гала-концерт в четь завершения 150-го театрального сезона

По традиции каждый театральный сезон в Национальной опере Украины завершается грандиозным Гала-концертом, в котором представлены наилучшие фрагменты из постановок сезона. В программе концерта прозвучат лучшие арии, дуэты из известных опер, а также будут исполненные фрагменты из балетных постановок: С. Гулак-Артемовський (увертюра к опере "Запорожец за Дунаем"; дуэт Одарки и Карася из оперы "Запорожец за Дунаем"); П. Чайковский (Па де де из балета "Спящая красавица"; Па де де и розовый вальс из балета "Щелкунчик"); Ж. Бизе (дуэт Надира и Зурги из оперы "Искатели жемчуга"); Г. Шарпантье (ария Луизы из одноименной оперы); Ж. Массне (романс Вертера из одноименной оперы); Ш. Гуно (куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст"); Дж. Верди (болеро Елены из оперы "Сицилийская вечерня"; хор из оперы "Набукко"; песенка Герцога из оперы "Риголетто"); Дж. Пуччини ("Te Deum" из оперы "Тоска"; вальс Мюзетты из оперы "Богема"; монолог Чио-чио-сан из одноименной оперы и дуэт Чио-чио-сан и Пинкертона); А. Адан (Па де труа из балета "Корсар"); Л. Минкус (Па де де из балета "Дон Кихот"); Р. Леонкавалло (речитатив и ариозо Канио из оперы "Паяцы"); К. Сен-Санс (ария Далилы из одноименной оперы; "Умирающий лебедь"); Ж. Оффенбах (ария Дапертутто из оперы "Сказки Гоффмана"); Ж. Бизе-Р.Щедрин (адажио из балета "Кармен-сюита"); Дж. Мейербер (ария Марселя из оперы "Гугеноты"; ария Диноры из одноименной оперы). Завершится Гала-концерт молитвой из оперы "Запорожец за Дунаем" (С. Гулак-Артемовский) в исполнении Валентина Дытюка и хора театра.

В программе участвуют: Наталья Николаишин, Владимир Тышков, Анастасия Шевченко, Сергей Кривоконь, Дмитрий Иванченко, Игорь Евдокименко, Татьяна Ганина, Дмитрий Кузьмин, Сергей Ковнир, Юлия Москаленко, Геннадий Петровский, Ольга Нагорна, Александр Мельничук, Ольга Фомичова, Екатерина Алаева, Андрей Гура, Александр Скулкин, Андрей Романенко, Оксана Крамарева, Татьяна Лезова, Никита Сухоруков, Елизавета Гогидзе, Владислава Коваленко, Лилия Гревцова, Валентин Дытюк, Анжелина Швачка, Тарас Штонда, Екатерина Козаченко, Ян Ваня, Сергей Магера, Сусанна Чахоян, а также хор и симфонический оркестр Национальной оперы Украины.

Постановочный состав: главный режиссер - Анатолий Соловьяненко; главный художник - Мария Левитская; художественный руководитель балета - Анико Рехвиашвили; главный хормейстер - Богдан Плиш; дирижеры - Алла Кульбаба, Алексей Баклан, Аллин Власенко, Виктор Олейник, Герман Макаренко.