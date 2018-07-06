В Украину едет легендарный Legion Run

28 июля

Киев, комплекс "X-Park"

28 июля в Киеве на территории комплекса "X-Park" пройдет второй Legion Run - популярнейшее спортивное развлечение, по которому сходит с ума весь мир.

Legion Run успел стать культовым во многих странах всего за четыре года существования. После первого забега на Кипре в 2014 году, в котором приняли участие пять тысяч человек, Legion Run покорил Рим, Париж и другие города Старого Света.

Одной из побед Legion Run стало проведение забега в Саудовской Аравии. В стране строго соблюдаются заповеди Корана, но это не помешало организаторам выбороть право на участие в Legion Run женщинам.

Особенно полюбился Legion Run в Юго-Восточной Европе. В 2018-м Legion Run пройдет в Латвии, Румынии, Болгарии и Украине.

В чем суть: трасса длиной в пять километров, которая до краев наполнена различными преградами. Рвы, канавы, грязь, огонь, колючая проволока, брусья, сетки, перекладины и конечно же много бега. Задача - командой пройти эту полосу препятствий на скорость.

Legion Run - не эстафета, где каждый сам за себя. Для прохождения дистанции важен каждый человек в команде. Победа возможна только при взаимовыручке. Слышали про корпоративный тимбилдинг? В Legion Run происходит примерно то же самое, только проверяется и умение находить взаимопонимание между собой, также вырабатывать безграничное терпение в сложных ситуациях.

Самое главное - для Legion Run не нужно быть мастером спорта международного класса, поднимать штангу в 200 килограмм или бегать, как Усейн Болт. Принять участие может любой желающий, вне зависимости от физической подготовки. Необходимы настрой, желание и умение быть командным игроком.

Хочеться прохолоди літнього дня? Одна із перешкод забігу і прохолодна і запальна водночас. Челлендж перестрибнути траншею з брудною водою та схопиться за рухому сітку, здійматися по ній і насолоджуватися холодним душом водночас :) Опубліковано Legion Run Четвер, 5 липня 2018 р.

Відео: как проходит Legion Run

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