Слава Рейву! Компанию VITALIC составит Оливер Хантеманн

Фото: Оливер Хантеманн

19.10.2018

Киев, Secret place

19 октября в Киеве состоится один из главных ивентов осени для всех ценителей качественной электронной музыки. Этой ночью вспомним, как начиналась танцевальная культура и кто стоял у истоков масштабного рейв-движения. Все будет так, как будто в мире только-только рухнула берлинская Стена, в Европе прошли первые Love Parade, а рейвы — самое запретное и одновременно — самое модное времяпрепровождение главных тусовщиков. За пультом — самые лучшие. В зале — самые отчаянные.

20 лет рейва в одной ночи — вот, что тебя ждет. Все будет как раньше. Скажем "Слава Рейву!" всем танцполом!

Первый артист вечера — выходец из нулевых, долгожданный гость из Франции VITALIC. Ты можешь знать его под оригинальным именем или псевдонимами: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox. Важно, что его аудио-визуальное шоу не раз становилось одним из ключевых и самых обсуждаемых событий европейских денс-фестивалей, а теперь он впервые приедет в Украину.

Компанию VITALIC составит музыкант, продюсер и основатель лейбла Ideal Senso — Оливер Хантеманн.

Его лонгплей Propaganda принято называть одной из лучших пластинок прошлого года в жанре техно. Треки Оливер писал не отрываясь от еженедельных сетов. В результате чего альбом звучит — как те самые ночи в окрестностях улицы Репербан, его родного Гамбурга.

Сегодня Хантеманн важный гость в клубах Берлина и Лондона. При этом он сознается, что отыграть сет длиною в ночь для ди-джея в наше время – куда важнее, чем попасть в чарты Beatport или получить одобрение музыкальных медиа. И, конечно же, сам с этой задачей справляется на отлично. Ночи по Хантеманну — это всегда напряженная драматургия, и каждый раз новый сценарий. Все в них прописано с военной четкостью, о которой тот знает немного, или все.

За стратегию и тактику на поле электронной музыки Оливер взялся в 80-х, перед этим потратив шесть лет на военную авиацию. Тогда под его руководством были созданы лучшие техно-тусовки в родном городе, а вместе с Геретом Фреричем он прописал пошаговую инструкцию к национальному успеху их совместного проекта Humate. План сработал. И в 93-м у них вышел трек Love Stimulation, который со сверхзвуковой скоростью облетел планету Земля.

Вскоре мир услышал и эксперименты Оливера под именами H-man и Huntemann, Kaycee, Taiko. Играя музыку под псевдонимами или просто будучи самим собой, Хантеманн прописал себе одну из наиболее заметных историй в музыкальном мире Германии, а затем рассказал ее всему миру. В его жизненном расписании нашлось время и для созданий леблов Confused, Spezial Music, Toscana и Ideal Senso, и ремиксов на Depeche Mode с Underworld, и сетов в Berghain и Fabric.

И Слава Рейву, есть у него время для Киева в этом году.

Oliver Huntemann, Vitalic и другие.

Киев. 19 октября, 2018.

"Слава рейву!"

Билеты: по ссылке