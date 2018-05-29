Персональная выставка легендарного Ивана МАРЧУКА

29 мая - 27 июня

Арт-ЦУМ, Киев, Крещатик, 38, 7 этаж

29 мая в 19.00 в столичном ЦУМе (Киев, Крещатик, 38, 7 этаж) откроется персональная выставка художественных произведений одного из самых известных современных украинских авторов, который вошел в британский рейтинг "Сто гениев современности", Ивана Марчука.

Проект под названием "Корни" ("The Roots"), объединил около 40 полотен пяти (из 12) авторских циклов – от философски проницательного "Голоса моей души" и гиперреалистичних пейзажей до изящных картин серии "Уставшая мелодия" (работы созданы в 70-х годах и экспонируются впервые) и сюрреалистического космизма "Взгляда в бесконечность". Также зритель впервые увидит новый монументальный цикл работ художника "Цветные прелюдии" (10 полотен).

Выставка продлится до 27 июня, вход для всех желающих – свободный!

Значительную часть экспонированной коллекции составляют работы, которые в последние несколько лет путешествовали по миру – демонстрировались в ведущих музеях и галереях Литвы, Германии, Польши, Бельгии, Чехии, Словакии, Люксембурга, Венгрии, Таиланда, Туниса, Иордании, Турции.

"Я люблю импровизации, но картины доделываю до микрона. Как музыкант: он написал мелодию, а затем ее следует аранжировать, шлифовать. И наконец все приходят и восклицают: ох, какая картина, она уже готова. Нет, говорю, здесь нужно еще нарисовать со две тысячи деталей. Я ищу совершенство, и, если не удается ее достичь, меня охватывает дискомфорт. Я пишу с огромной скоростью: десятки мазков в секунду. Работаю в чрезвычайном экстазе. Только в таком состоянии мне удается создать мой фирменный знак, чтобы без подписи было видно: это картина Марчука, и больше ничья", – рассказывает о своем творчестве Иван Марчук.

"Для Sky Art Foundation – большая честь работать с автором такого уровня как Иван Марчук. Проект "Корни" является квинтэссенцией творчества художника, который не просто даст возможность зрителю познакомиться с разноплановыми работами автора, но и объяснит глубину и важность существования творчества таких художников в рамках мирового художественно-философского развития", – отмечает Юлия Островская, директор Sky Art Foundation.

О художнике:

Иван Марчук – народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, почетный гражданин городов Киева и Тернополя, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства. Его имя – в числе сотни гениев современности (по версии британской газеты The Daily Telegraph), которые создают многомерный образ мира и, опережая время, определяют направления и перспективы развития постиндустриальной цивилизации.

Родился 12 мая 1936 в с. Москаливка Лановецкого района Тернопольской области в семье известного ткача. В 1951-1956 учился в Львовском училище декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша. В 1959-1965 - во Львовском институте декоративно-прикладного искусства.

В 1965 году художник переехал в Киев, где нашел свой путь в художественном пространстве, который позволил утверждать: "Я – есмь!".

В 1979 году прошла первая официальная персональная выставка в Москве. 1989-2001 – период эмиграции (Австралия, Канада, США). 1997 - присвоено Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. 2006 - Международная академия современного искусства в Риме приняла Ивана Марчука в ряды "Золотой гильдии" и избрала почетным членом научного совета.

2013-2018 – большой выставочный тур в Европе, Азии, Африке.

2016 год – выставка "Генотип вольности" состоялась в Европарламенте.

Иван Марчук делит свое творчество на двенадцать творческих циклов: "Голос моей души", "Пейзаж", "Портрет", "Цветение", "Шевченкиана", "Цветные прелюдии", "Новые экспрессии", "Натюрморт", "Белая Планета И", "Белая Планета II", "Выходят мечты из берегов", "Взгляд в Бесконечность". Работы художника – около 5000 произведений, более 150 монографических и 50 коллективных выставок.