"Тонкие материи" Василины Буряник

Текстильная работа Василины Буряник (фрагмент, фото: facebook.com/skyartfoundation)

20.07.2018 - 20.08.2018

Киев, Арт-ЦУМ (Крещатик, 38, 7 этаж)

В столичном пространстве арт-ЦУМ (Крещатик, 38, 7 этаж) открылась выставка по индивидуальному проекту львовянки Василины Буряник "Тонкие материи", где автор открывает зрителю мир мифических существ, необычных животных и фантазийных растений.

Выставка "Тонкие материи" впервые проходит в Киеве. Продлится она с 20 июля по 20 августа. Вход для всех желающих свободный!

Мифические существа художницы Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Присутствие мифических существ в изобразительном искусстве является индикатором духовности, родства в непростых взаимоотношениях человека и дикой природы. Исчезновение таких персонажей из мира искусства может означать трансформацию отношений между современным человеком и природой, а также может свидетельствовать о новом формате сосуществования – в прагматичном, потребительском или даже разрушительном", – рассказывает художница Василина Буряник.

Текстильные работы Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Тонкие материи" – первый проект, который художница покажет в столице. Представленные произведения искусства – рефлексия многолетних творческих поисков автора. Панно выполнены из синтетических и натуральных тканей методами пришивания, а также прожига и специальной печати на ткани.

Экспозиция концептуальных работ на текстиле, создание каждой из которых занимает несколько месяцев, станет уникальным явлением в украинском выставочном арт-пространстве.

Работа Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)

"Мы рады тому, что украинское современное искусство приобретает различные формы. Работы Василисы, созданные с помощью сложных техник и материалов, – яркий тому пример. Обычно текстиль в искусстве ассоциируется с гобеленами и традиционной вышивкой, художница же создает "классическое" концептуальное искусство. Полотна автора – метаморфические и фантастические, образы – эфемерные и неуловимые", – комментирует директор Sky Art Foundation Юлия Островская.

О художнице:

Василина Буряник родилась в 1985 году на Закарпатье. В 2010 закончила Львовскую национальную академию искусств, отделение художественного текстиля.

Автор участвовала в многочисленных национальных и международных выставках, пленэрах и резиденциях. На ее счету пять индивидуальных проектов и более 20-ти групповых. Участник стипендиальной программы Министра культуры и наследия Республики Польша "Gaude Polonia" в 2013 году.