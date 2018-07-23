"Тонкие материи" Василины Буряник

20.07.2018 - 20.08.2018
В столичном пространстве арт-ЦУМ (Крещатик, 38, 7 этаж) открылась выставка по индивидуальному проекту львовянки Василины Буряник "Тонкие материи", где автор открывает зрителю мир мифических существ, необычных животных и фантазийных растений.
Выставка "Тонкие материи" впервые проходит в Киеве. Продлится она с 20 июля по 20 августа. Вход для всех желающих свободный!
Мифические существа художницы Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)
"Присутствие мифических существ в изобразительном искусстве является индикатором духовности, родства в непростых взаимоотношениях человека и дикой природы. Исчезновение таких персонажей из мира искусства может означать трансформацию отношений между современным человеком и природой, а также может свидетельствовать о новом формате сосуществования – в прагматичном, потребительском или даже разрушительном", – рассказывает художница Василина Буряник.
Текстильные работы Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)
"Тонкие материи" – первый проект, который художница покажет в столице. Представленные произведения искусства – рефлексия многолетних творческих поисков автора. Панно выполнены из синтетических и натуральных тканей методами пришивания, а также прожига и специальной печати на ткани.
Экспозиция концептуальных работ на текстиле, создание каждой из которых занимает несколько месяцев, станет уникальным явлением в украинском выставочном арт-пространстве.
Работа Василины Буряник (фото: facebook.com/skyartfoundation)
"Мы рады тому, что украинское современное искусство приобретает различные формы. Работы Василисы, созданные с помощью сложных техник и материалов, – яркий тому пример. Обычно текстиль в искусстве ассоциируется с гобеленами и традиционной вышивкой, художница же создает "классическое" концептуальное искусство. Полотна автора – метаморфические и фантастические, образы – эфемерные и неуловимые", – комментирует директор Sky Art Foundation Юлия Островская.
О художнице:
Василина Буряник родилась в 1985 году на Закарпатье. В 2010 закончила Львовскую национальную академию искусств, отделение художественного текстиля.
Автор участвовала в многочисленных национальных и международных выставках, пленэрах и резиденциях. На ее счету пять индивидуальных проектов и более 20-ти групповых. Участник стипендиальной программы Министра культуры и наследия Республики Польша "Gaude Polonia" в 2013 году.