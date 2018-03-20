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Выставка "Живописный заповедник" (работы Сильваши, Животкова, Гейко, Криволапа, Кривенко)

Анатолий Криволап, Без названия, 1990-ые
Анатолий Криволап, Без названия, 1990-ые

21 марта - 14 апреля

"Золотое сечение", Киев, ул. Л.Первомайского, 4

21 марта 2018 года в зале аукционного дома "Золотое Сечение" (Киев, ул. Л.Первомайского, 4) откроется выставка культового для украинского современного искусства - художественного объединения "Живописный заповедник".

Его основные участники - Тиберий Сильваши, Александр Животков, Марко Гейко, Анатолий Криволап и Николай Кривенко.

Вход на выставку - свободный! 

Тиберий Сильваши, Александр Животков, Марко Гейко, Анатолий Криволап и Николай Кривенко

В экспозицию "Живописный заповедник. Золотой период" входят около 30 произведений всех основных участников, созданных с 1990 по 1999 гг.

Это первая выставка объединения, где представлен срез знаковых работ 1990-х годов, после выставки Landschaft "Живописного заповедника", которая проходила в Национальном художественном музее Украины в 2002 году.

Тиберий Сильваши

Тиберий Сильваши, "Навколо Опівночі VII", 1994

"Уникальность экспозиции в том, что, во-первых, через много лет спустя нам удалось собрать вместе работы пяти гениев украинского современного искусства в период рассвета "Живописного заповедника". Во-вторых, представить произведения, которые никогда не выставлялись и долгое время находились исключительно в частных коллекциях", - говорит куратор выставки и эксперт по современному искусству аукционного дома "Золотое Сечение" Станислав Скорик.

Александр Животков

Александр Животков, "Пейзаж до роботи №6", 1998

"Живописный заповедник" сформировался в 1991 году, однако базовые идеи объединения появились на седневских пленэрах еще в конце 1980-х. Основной их программой являлся "Неоформализм", где картина преподносится авторами не как окно в мир, а как плоскость, покрытая слоем краски. Главной задачей художников было исследование цвета, фактуры и формы в пространстве.

Идейный вдохновитель объединения – Тиберий Сильваши – выступил со-куратором данной выставки и участвовал в формировании представленной экспозиции.

Марко Гейко

Марко Гейко, "Натюрморт в Ч.Б. контрасті", 1992-1994

Николай Кривенко

Николай Кривенко, "Тест весни", 1991

"Этой выставкой мы хотим напомнить о самом мощном украинском объединении художников, работы которых сегодня являются изюминками многих известных украинских и зарубежных коллекций. Это, без сомнения, значимое культурное событие для украинского современного искусства", - подчеркивает совладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко

  • Экспозиция продлится до 14 апреля с 12.00 до 19.00
  • Воскресенье – выходной
  • Вход – свободный
Теги: выставка
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