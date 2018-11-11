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"Активист ПДР" был пойман пьяным за рулем: подробности инцидента

STYLERАвто    11.11.2018 - 19:05
Фото: (vblawgroup.com)
Фото: (vblawgroup.com)

Экспертиза показала, что в крови водителя было 0,94 промиле, что в 4 раза превышает норму

В субботу вечером, 10 ноября патрульная полиция остановила автомобиль из-за неисправного состояния левой фары. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения с водителем выяснилось, что ним был измаильский журналист и общественный деятель Станислав Тугай, известный как "активист соблюдения правил дорожного движения". Об этом сообщает издание "Думская".

Без проведения теста на алкоголь правоохранители установили явные признаки опьянения: запах алкоголя, нарушение координации движений, нарушение речи. От проверки драг-тестером Тугай отказался, но согласился пройти освидетельствование в медучреждении. Медики выявили в его крови алкоголь - 0,94 промилле, что в 4 раза превышает норму (0,2 промилле).

 

Фото: (dumskaya.net)

В отношении мужчины составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции). Станислав Тугай документ подписал. Его авто эвакуировали на штрафплощадку.

 

Фото: (dumskaya.net)

Отметим, что свое состояние общественник, назвавшийся "активистом соблюдения правил дорожного движения" объяснил тем, что возвращался с винного фестиваля, проходившего в Болграде.

Напомним, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалились двери.

Ранее мы писали, чтов Харькове автомобиль перевернулся и загорелся посреди дороги.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ОдессаполицияпьяныйводителиактивистыПДР
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