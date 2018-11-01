Электрокарами Tesla можно будет управлять с телефона, - Илон Маск

Фото: коллаж РБК-Украина

Функция Advanced Summon будет совместима со всеми автомобилями, выпущенными в последние 2 года

Основатель американской компании Tesla Илон Маск анонсировал технологию, которая позволит управлять при помощи смартфона их электромобилями, если те находятся в поле зрения. Такая возможность появится в 2019 году, рассказал он в своем Twitter.

По словам Маска, автомобиль будет следовать за вами "как домашнее животное", если вы удерживаете кнопку вызова в приложении Tesla.

Также бизнесмен рассказал, что машины смогут распознавать указатели во время парковки.

Скрин: twitter.com/elonmusk

Маск пообещал, что новые возможности функции автопарковки появятся в всех автомобилях Tesla уже через 6 недель.

Функция Advanced Summon будет совместим со всеми автомобилями, оснащенными аппаратным обеспечением Autopilot V2 +, то есть выпущенными в последние 2 года.

После обновления электрокар сможет находить пустые места на стоянке и считывать дорожные указатели, чтобы убедиться, что парковка разрешена.

Ранее сообщалось, что ФБР и прокуратура штата Сан-Франциско начали уголовное расследование против Tesla - они решили узнать, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов, искажая информацию о производстве автомобилей Tesla Model 3.

Напомним, что американский производитель электромобилей Tesla в III квартале 2018 года впервые за два года получил прибыль.

Также мы писали о том, что сообщение Илона Маска в Twiiter, в котором он высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вызвало падение акций компании Tesla.

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Видео: РБК-Украина