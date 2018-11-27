"Евробляхам" конец: украинцы начали избавляться от нерастаможенных авто

Фото: РБК-Украина

В Украине не хотят платить за таможенное оформление и штрафы

После того, как Петр Порошенко подписал законы, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили из ЕС, владельцы нерастаможенных авто начали активно их продавать. Об этом сообщает информационный портал Твоя машина.

Оказывается, после принятия новых законов на популярных Интернет-ресурсах возросло количество объявлений о продаже "евроблях". И те, кто еще недавно хотел ездить на старых иномарках, сегодня резко изменили свое мнение и готовы отказаться от машин, поскольку не хотят платить за таможенное оформление или штрафы за нарушение условий.

Плохие новости для "евробляхобизнесменов". Ситуация такова, что теперь они не смогут массово продавать украинцам авто с поддельными документами.

К слову, законы №8487 и №8488 о растаможке авто на иностранных номерах вступили в силу в воскресенье, 25 ноября 2018 года. По словам Порошенко, каждая копейка, заплаченная владельцами "евроблях", пойдет пенсионерам.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал прекратить акции протеста автовладельцев на иностранных номерах. Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Сообщалось, что Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах". Этими законами предлагается внедрить новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточить штрафы.

Ранее также стало известно, что владельцы "евроблях" прекратили протесты.

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