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Инструктор по вождению дал простые советы, которые помогут сэкономить деньги на горючем

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Понедельник 25 июля 2022 13:39
Инструктор по вождению дал простые советы, которые помогут сэкономить деньги на горючем Коллаж РБК-Украина: манеры езды помогут водители тратить меньше денег на бензин
Автор: Владимир Костырин

После серьезного повышения цен на бензин многие водители изучают различные способы, как снизить расход топлива во время езды, и соответственно экономить на горючем. Опытный автоинструктор из Великобритании поделился советами, как повысить эффективность использования "драгоценную жидкость" в баках и снизить расходы.

Об этом передает BBC.

Как объясняет инструктор по вождению из Норвича Говард Флойд, манера вождения может иметь большое значение для расхода топлива и, таким образом, может экономить ваши деньги.

Так, специалист объяснил, как ездить, чтобы уменьшить расход содержимого бензобака.

Снижение скорости

По словам Флойда, уменьшение скоростного режима может сэкономить деньги на бензине.

"Если вы едете со скоростью 60 (миль в час - около 96 км/час) вместо 70 (миль в час - около 112 км/час) по шоссе с двусторонним движением или автомагистрали, вы сэкономите 10% расхода топлива", - отмечает он.

Инструктор добавляет, что если вы придерживаетесь первой полосы, все грузовики будут двигаться со скоростью 90 км/час, поскольку "они ограничены, поэтому вы их не задержите".

Так, специалист рекомендует еще раз подумать, прежде чем идти на обгон на автомагистрали.

Планирование и навигация

Осознание тех или иных трудностей или рисков, которые могут возникнуть на дороге, и планирование вашего путешествия могут помочь использовать меньше топлива, рассказал автоинструктор.

"Если вы подъезжаете к кольцевой развязке, вы не хотите мчаться к ней, бить по тормозам и останавливаться. Если вы планируете заранее, вы можете найти брешь и сохранить движение своей машины", - объясняет Флойд.

Специалист советует водителям использовать при езде спутниковую навигацию, особенно с функцией по трафику в реальном времени, что позволяет выбирать кратчайший путь, сокращая километры, а также заранее сообщать о пробках впереди.

Багаж и давление в шинах

Любой лишний вес может означать, что автомобилю придется работать усерднее, что приведет к увеличению расхода топлива, так как повышается сопротивление.

Флойд призывает водителей убирать с машины все ненужное, внимательно пересмотреть содержимое багажника.

"И… накачивайте шины до рекомендованного давления, потому что это, опять же, сделает вас более экономичным", - добавляет инструктор.

Какие есть еще правила экономии топлива, о которых не все могут знать - можно прочитать в этом материале.

Добавим также, что в Европе придумали, как водителям экономить топливо и снизить расход на 20-25%.

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