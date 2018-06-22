У новых автомобилей Audi могут аннулировать регистрацию

На украинском авторынке разворачивается новый крупный скандал

Украинские автомобилисты стали жертвами схем ООО "Порше Украина" – одного из крупнейших игроков автомобильного рынка, эксклюзивного импортера автомобилей Audi, Volkswagen и SEAT. В результате выявления массовой фальсификации сертификатов соответствия - 2800 автомобилей Volkswagen снимают с регистрации. После этого прецедента следующими могут пострадать владельцы новых Audi, сообщает "Обозреватель".

Черная полоса для Audi

По результатам мая, дизельная версия Audi A3 стала самым продаваемым автомобилем в Украине. Точно так же, как и "проблемные" VW, уже известный нам импортер "Порше Украина" распродает премиальный Audi и опять с большим дисконтом. Снова на наш рынок пришли автомобили сомнительного происхождения, и снова будущие автовладельцы могут оказаться в неприятной ситуации. Только лишь в мае этого года было продано 264 "дизельгейтных" автомобиля Audi из более 1000 проданных с начала 2018 года.

Сразу после старта ввоза Audi A3 (в конце 2017 года) должен был последовать ввоз новых Audi A6. На текущий момент на автомобильном рынке есть довольно противоречивая информация о поставках "шестерки" от Audi, многие источники указывают, что импортер банально не успел этого сделать до того, как начался скандал. В любом случае, реальной информацией о стране производства и наличия манипуляций с сертификацией AudiA6 пока никто не владеет.

Есть большая вероятность, что мы наблюдаем новый виток схемы, из-за которой 2800 автомобилей Volkswagen уже лишились регистрации, только теперь ставки значительно выше и за "народным автомобилем" последует премиальный Audi.

Можно только догадываться, каких масштабов может достигнуть скандал, когда письма об аннулировании регистрации вслед за владельцами бюджетных VW начнут получать тысячи владельцев премиальных Audi.

По информации источников, один из двух руководителей “Порше Украина”, гражданин ЕС Давид Лишка, уже покинул Украину. Именно его подписи стояли на документах, которые касаются автомобилей с аннулированной регистрацией.

Судя по тому как разворачивается ситуация, вполне возможным вариантом может стать арест всех счетов импортера и приостановка деятельности компании на украинском рынке. Это может быть спровоцировано тем, что компанию обяжут осуществить обратный выкуп всех автомобилей, а это десятки миллионов евро.

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