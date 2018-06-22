Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У новых автомобилей Audi могут аннулировать регистрацию

STYLERАвто        22.06.2018 - 13:04
Фото: Audi
Фото: Audi

На украинском авторынке разворачивается новый крупный скандал

Украинские автомобилисты стали жертвами схем ООО "Порше Украина" – одного из крупнейших игроков автомобильного рынка, эксклюзивного импортера автомобилей Audi, Volkswagen и SEAT. В результате выявления массовой фальсификации сертификатов соответствия - 2800 автомобилей Volkswagen снимают с регистрации. После этого прецедента следующими могут пострадать владельцы новых Audi, сообщает "Обозреватель".

Черная полоса для Audi

По результатам мая, дизельная версия Audi A3 стала самым продаваемым автомобилем в Украине. Точно так же, как и "проблемные" VW, уже известный нам импортер "Порше Украина" распродает премиальный Audi и опять с большим дисконтом. Снова на наш рынок пришли автомобили сомнительного происхождения, и снова будущие автовладельцы могут оказаться в неприятной ситуации. Только лишь в мае этого года было продано 264 "дизельгейтных" автомобиля Audi из более 1000 проданных с начала 2018 года.

Сразу после старта ввоза Audi A3 (в конце 2017 года) должен был последовать ввоз новых Audi A6. На текущий момент на автомобильном рынке есть довольно противоречивая информация о поставках "шестерки" от Audi, многие источники указывают, что импортер банально не успел этого сделать до того, как начался скандал. В любом случае, реальной информацией о стране производства и наличия манипуляций с сертификацией AudiA6 пока никто не владеет.

Есть большая вероятность, что мы наблюдаем новый виток схемы, из-за которой 2800 автомобилей Volkswagen уже лишились регистрации, только теперь ставки значительно выше и за "народным автомобилем" последует премиальный Audi.

Можно только догадываться, каких масштабов может достигнуть скандал, когда письма об аннулировании регистрации вслед за владельцами бюджетных VW начнут получать тысячи владельцев премиальных Audi.

По информации источников, один из двух руководителей “Порше Украина”, гражданин ЕС Давид Лишка, уже покинул Украину. Именно его подписи стояли на документах, которые касаются автомобилей с аннулированной регистрацией.

Судя по тому как разворачивается ситуация, вполне возможным вариантом может стать арест всех счетов импортера и приостановка деятельности компании на украинском рынке. Это может быть спровоцировано тем, что компанию обяжут осуществить обратный выкуп всех автомобилей, а это десятки миллионов евро.

Читайте также о том, как изменится стоимость растаможивания авто для украинцев.

В Украине начали производство комплектующих для Audi и BMW Бренд Audi распался надвое
Теги: Audi, Volkswagen, регистрация
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь