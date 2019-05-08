Old Car Land: появился гид по фестивалю

Old Car Land (фото: пресс-служба)

Старейшим автомобилям, которые будут представлены на Old Car Land, более 100 лет

С 9 по 12 мая на территории Государственного музея авиации на улице Медовой, 1 в Киеве уже в 10-й раз пройдет крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. В ближайшие выходные среди сотен самолетов уютно разместятся 1000 эксклюзивных ретроавто из Украины и других стран – от велосипедов и легковых авто до тяжелой военной и железнодорожной техники. Старейшим автомобилям-участникам более 100 лет.

Что нового на фестивале?

Old Car Land (фото: пресс-служба)

Выставка военной техники

Посетителям покажут эксклюзивную выставку военной техники времен Второй мировой войны: легендарный советский танк Т-34, грузовики ЗиС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американские Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12.

Специальная выставка автобусов

"Улица Ниццы" – абсолютно новая фестивальная локаци. Иностранные автобусы – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, самые старые и самые новые ЛАЗы, старинные ЗИСы, массовый ПАЗ! Можно будет зайти внутрь, посидеть на месте пассажира или водителя.

Old Car Land (фото: пресс-служба)

Экспозиция редких велосипедов

На Old Car Land можно будет увидеть весь спектр трансформаций, которые за последние 100 лет приобрела рама, вес и механизмы велосипедов!

Вручение юбилейного гран-при

Ежегодно на фестивале вручают Гран-при одному избранному автомобилю. В этот раз будет десятое юбилейное вручение. По этому поводу на Old Car Land подготовили специальную экспозицию из девяти машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них: первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick 1924 года, ЗиС-110 1946 года, Mercedes-Benz 190 SL 1958 и другие.

Рынок ретроавто

На фестивале можно будет приобрести себе наиболее понравившееся автомобиль! На локации "АвтоМотоПродаж" будут продавать раритетные мотоциклы и редкие модели машин.

Как развлечься на фестивале?

Спортивное ретроралли

Традиционно не обойдется фестиваль и без ралли на старинных автомобилях. Все участники – профессионалы в своем деле и не первый год управляют гоночными "старичками". В этот раз на трассе сойдуться американские, немецкие, итальянские, французские и советские ретроавто.

Old Car Land (фото: пресс-служба)

Конкурса элеганции

Одно из самых завораживающих действий на фестивале – конкурс элеганции, или проще – перевоплощений. Владельцы ретромашин переодеваются в одежду эпохи выпуска авто и демонстрируют свой тандем судьям и зрителям.

Old Car Land (фото: пресс-служба)

Активный отдых

На Old Car Land будет работать две сцены. На одной будут проходить активности – розыгрыши, вручение гран-при и другое, на второй – выступать музыкальные группы. Кроме этого, взрослые смогут покататься на ретроавто или дрифткаре (наличие водительских прав обязательно), посоревноваться в стрельбе в тире, выковать памятную монету. О детях тоже не забыли! Малышня сможет посоревноваться в гонке на педальных машинках, попрыгать на батутах, поиграть на игровых автоматах 80-х годов, прокатится на пассажирском сидении ретроавто, и, конечно же, побывать в кабине самолета!

Что покушать на фестивале?

Фестивальное меню достаточно разнообразное: 17 видов мяса – сосиски, шашлык, стейки и другое, свежие огурцы, помидоры, редис и зелень с грядки, а также печеные и отварные овощи, полезные вегетарианские сладости и лучший итальянский кофе.

Ранее мы писали о том, куда пойти в Киеве в мае всей семьей.