Что означает фигурка рыбки на авто? Держите ответ!

На дорогах часто можно увидеть автомобили с небольшой наклейкой в форме рыбки. Как правило, их клеят на багажники авто. Что означает этот знак и почему его крепят – читайте ниже.

На некоторых автомобилях в Украине можно встретить "рыбку" на багажнике или на заднем стекле машины. К марке автомобиля такой знак не имеет никакого отношения, так как встречается на транспортных средствах разных классов и брендов. Если вы думали, что это метка братства рыбаков, то это даже близко не так. Некоторые предполагают, что такой знак обозначает "машину-утопленника", но и этот вариант является ложным.

Чтобы понять, что этот знак означает, стоит заглянуть в далекую историю. Существует такое греческое слово, как "Ихтис" (рыба), которая помимо прочего является акронимом имени Иисуса Христа. Слово обычно раскладывают на "Иисус Христос Божий Сын Спаситель". Во времена Римской Империи, символ "Ихтис" был тайным обозначением христианских обществ. Рыбку использовали как инструмент свой-чужой, помогая первым христианам во время гонений соблюдать конспирацию.

Что значит фигурка рыбки на авто (фото: dexpensprd.blob)

Хотя современные христиане далеко ушли от своих древних предшественников, знак, которым можно показать свою веру, остался неизменным. Так, некоторые автомобилисты как оберег или признак веры ставят в салон иконки святых или Божьей Матери. А вот верующие водители с Запада, преимущественно протестанты, прикрепляют на кузов такую рыбку. Обычно, подобные аксессуары продают в общинах стран Европы и США. Такие же наклейки можно найти и в Украине.

Интересно, что на том же Западе этих рыбок не обошли атеисты и решили пошутить - сделали свой собственный аксессуар в виде рыбки с ножками, является намеком на процесс эволюции. Иногда в таких рыбок также вписывают имя "Дарвин", отмечая знаменитого ученого и его теорию эволюции.

Атеисты нашли способ "ответить" водителям-христианам (фото: mmr.net.ua)