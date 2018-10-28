Подбили пять авто: в Киеве четверо иностранцев пытались ограбить квартиру (фото)

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Водитель-иностранец не справился с управлением и подбив 5 авто

В воскресенье, 28 октября в Киеве на ул. Бальзака были задержаны иностранцы, пытавшиеся ограбить квартиру, внутри которой был хозяин недвижимости. Злоумышленники пытались скрыться, однако, не справившись с управлением, водитель Mercedes остановился и грабителей удалось задержать. Об этом рассказывает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается также, что при попытке скрыться с места преступления, иностранцы подбили пять автомобилей.

"Беспредел в Киеве на Троещине: на Бальзака четверо иностранцев пытались ограбить квартиру, не зная что внутри хозяин. Мужчина оказал сопротивление и вызвал полицию. Злоумышленники попытались скрыться, однако на Бальзака, 63 водитель Мерседес не справился с управлением и подбив 5 авто, остановился", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Правоохранителям удалось задержать преступников.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Все пострадавшие были задержаны с использованием методов нелетальной демократизации. Предварительно, это граждане Грузии. Гамарджоба, как говорится. На месте СОГ и много ПП. Помощь в задержании оказывал также автопатруль Майдан", — добавили в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что в Киеве автобус наехал на лежащего на дороге мужчину.

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Видео: РБК-Украина