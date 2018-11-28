Последний шанс: в Украине по минимальным ценам распродают "евробляхи"

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

После завершения льготного периода цены на растаможку авто, вероятно, пойдут в вверх

После принятия закона о растаможке автомобилей из Европы так называемые "евробляхи" существенно упали в цене. Об этом пишет Mukachevo.net.

Журналист исследовал цены на автомобили в трех интернет-магазинах - в Венгрии, Польше и Украине. Для исследования брались "возрастные" автомобили, ведь на новые и цена растаможки меньше. Почти во всех сравнениях цена украинцев отличалась в минимальные несколько сотен евро, что можно объяснить формальным расходом на топливо.

"VW Passat" B5 2000 года выпуска с дизельными мотором 1,9 и с пробегом в 325 тысяч километров у нас стоит 1950 евро. Подобная машина в Венгрии будет стоить 1700 евро, а в Польше 1350 евро. За такую же машину уже на украинских номерах нужно будет отдать около 4500 евро. При растаможивании венгерского варианта получается 1890 евро без учета НДС и уплаты в Пенсионный Фонд и в льготный период", — сообщают в издании.

Скриншоты (mukachevo.net)

16-летнюю Октавию с бензиновым мотором на "евробляхах" пытаются продать в интернете за 1650 евро. Точно такой же "железный конь" в Венгрии обойдется в 1100 Евро, а вот в Польше "Skoda" ценится лучше и стоимость авто может достигать до 1500 Евро. Если растаможить автомобиль из Польши, то он обойдется дополнительно в 1200 евро (без НДС и ПФ) в льготный период. Уже растаможенная машина в Украине стоит от 4000-4500 евро.

Скриншоты (mukachevo.net)

За Land Rover Range Rover с возрастом 14 лет на "евробляхах" просят 8300 евро. В Венгрии он обойдется в 7600 евро. А младшие машины стоят примерно в 8 тысяч. Если проводить растаможивание, то авто обойдется еще в половину цены, а именно в 4500 евро. На украинской регистрации за внедорожник просят чуть меньше 14000 евро.

Скриншоты (mukachevo.net)

Что касается пассажирского микроавтобуса "Оpel Vivaro", то 14-летнюю машину на еврономерах можно купить за 3450 евро. В Венгрии такой комплектации автомобиль будет стоить 3000 евро, а вот в Польше такой автомобиль (девятиместный) доходит до 5500 евро. С растаможкой выйдет та же история. Почти половина от суммы покупки при льготном периоде.

Скриншоты (mukachevo.net)

Можно спрогнозировать, что после завершения льготного периода цены на растаможку авто пойдут в вверх, ведь авторынок перестанет быть таким насыщенным "евробляхами" в том случае, если не изменят законодательство.

Напомним, владельцы "евроблях" до сих пор блокируют два пункта на границе со Словакией.

Ранее мы писали, что первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.

Видео: (video.rbc.ua)