Скандал на украинском авторынке: появилась реакция компании "Порше Украина"

Ранее СМИ написали о том, что 2800 автомобилей Volkswagen якобы уже лишились регистрации

Компания "Порше Украина" проверяет наличие возможных несоответствий, имевших место в процессе получения сертификата на импортируемые автомобили Volkswagen, модели Golf Sportwagen (Variant).

"На данный момент мы с высокой интенсивностью работаем над разработкой оперативного и благоприятного для клиентов указанных автомобилей решения", - рассказали в компании.

Как рассказали представители одного из крупнейших игроков автомобильного рынка, сейчас компания "Порше Украина" находится в процессе "активной официальной коммуникации" с соответствующими государственными учреждениями и в настоящее время у них нет подтвержденных данных об отмене регистрации автомобилей модели Golf Sportwagen (Variant).

"Нет оснований считать, что это могло бы повлиять на способность к эксплуатации или на безопасность указанных автомобилей", - добавили в компании.

Также в "Порше Украина" подчеркнули, что все автомобили марки Audi, реализованных по специальной цене, были импортированы и реализованы в Украине без каких-либо нарушений норм, стандартов и законов.

"Автомобили Audi A3, которые были импортированы и реализованы в Украине компанией "Порше Украина", произведены в Европе и не были предназначены для рынка США. При этом, автомобили Audi A3 оснащены двигателем стандарта Евро-6, по которым они были сертифицированы в Украине. Действительно, эти автомобили действовала специальная цена, что обусловлено тем, что указанные автомобили являются 2015-2016 года выпуска", - резюмировали представители компании.

Ранее СМИ писали о том, что украинские автомобилисты стали жертвами схем "Порше Украина".