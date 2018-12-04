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Сколько будет стоить бензин в 2019 году: прогноз экспертов

STYLERАвто    04.12.2018 - 11:06
Сколько будет стоить бензин в 2019 году: прогноз экспертов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На стоимость бензина влияют мировые тенденции, курс доллара, а также размер налогов и сборов

Цены на бензин в Украине продолжат падение. Об этом рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Сергей Куюн в комментарии телеканалу новостей "24".

По его словам, снижение стоимости горючего стало следствием удешевления нефти на международных рынках.

"Дорожает цена в мире - растет закупка для Украины. И когда дешевеет, то цена падает. Мы очень интегрированы в мировой рынок энергоносителей. Цены с 85 долларов снизились до 65, то есть, потеряли 25% стоимости. С 1 ноября уже внутриукраинский рынок тоже развернулся в сторону снижения и сейчас цены на бензин уже потеряли 1,5 грн на литре", - отметил Куюн.

При этом он отметил, что после пиковой стоимости в октябре, когда литр 95-го стоил почти 36 грн, сейчас на некоторых заправках его можно купить на две-три гривны дешевле.

Сколько будет стоить бензин в 2019 году: прогноз экспертов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

А вот курсовые колебания гривны на сегодняшний день не влияют на цену топлива. Более того, запас прочности еще достаточный.

По словам финансового аналитика Олега Устенко, сейчас на снижение цен на бензин влияют спрос и предложение. На ценообразование, говорит эксперт, повлияет возможность или невозможность стран-членов ОПЕК договориться между собой по поводу снижения квот.

Ранее эксперты рассказали украинцам о том, как мойка портит авто.

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Видео: РБК-Украина

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