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Сколько "евроблях" растаможили в Украине с начала года: названы цифры

STYLERАвто    16.05.2020 - 16:30
Сколько "евроблях" растаможили в Украине с начала года: названы цифры
Растаможка евроблях в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинцы не торопятся растаможивать свои авто

Евробляхеры не спешат узаконивать в Украине свои авто. Вероятно, тот, кто хотел решить данный вопрос, - тот все уже давно сделал. С начала 2020 года в Украине растаможили всего два авто с иностранной регистрацией.

За период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года осуществлено таможенное оформление импорта легковых автомобилей, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД с особенностью перемещения "HJ" в количестве двух единиц.

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса у украинцев нет возможности выезжать за границу, поэтому вопрос относительно ввоза зарегистрированных авто остается открытым.

Рынок "евроблях" на период карантина потерял в цене до 30% и после завершения в Украину, скорее всего, значительно больше зайдет подержанных авто с европейскими номерами.

Напомним, что под Киевом патрульные изъяли "евробляху" и требовали взятку. Полицейских отстранили от выполнения обязанностей на время расследования, а также подготовили документы об их увольнении.

Мы писали, что евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости. В качестве адекватных законов растаможивания автомобилей можно использовать опыт Грузии.

А также о том, когда украинские водители начали получать штрафы за превышение скорости на дорогах.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины евробляхи
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