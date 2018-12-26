Специально для девушек: китайцы создали элегантный электрокар

Фото: коллаж РБК-Украина

В продажу авто поступит в 2019 году

Подразделение концерна Great Wall выпустило в Китае электромобиль Ora R1 - эта кроха создана для городских джунглей, ее размеры - всего 3,5 метров, а вес - меньше тонны. Авто идеально подходит представительницам прекрасного пола, о чем свидетельствует стиль и утверждает реклама, сообщент auto.tut.by.

Хэтчбек построен на модульной платформе Mini Electric. Авто имеет 48-сильный электромотор, заряда одной батареи на пробег хватит на 310 км.

В машине могут поместиться четыре человека.

Фото: autohome.com.cn

Цена авто составляет от 61 800 до 75 800 юаней (около 250 - 300 тысяч гривен).

Нужно сказать, что бренд Ora "родился" у Great Wall только в этом году. А сам герой новости является второй моделью этого бренда.

В салоне у электрокара расположены цифровые приборы, но выполнены они в стиле "кругляшей". Есть также 9-дюймовый "планшет" мультимедиасистемы. Есть также 2 небольших багажника для вещей.

Фото: autohome.com.cn

Добавим, что внешне авто напоминает smart forfour.

В продажу электрокар для девушек Ora R1 поступит в 2019 году.

Как сообщалось, ранее компания Илона Маска The Boring Company опублковала ролик, как на практике будет работать первый скоростной подземный тоннель Loop Transportation System, начавший работу в городе Хоторн (США).

Напомним, что Верховная рада Украины продлила нулевую растаможку электромобилей до 2022 года.

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Видео: РБК-Украина