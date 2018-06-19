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Toyota разработала линейку оригинальных смазочных материалов

STYLERАвто        19.06.2018 - 11:37

Выбирайте оригинальные смазочные материалы в дилерских центрах Toyota

Регулярная замена смазочных материалов является необходимым условием для обеспечения качественного функционирования вашего автомобиля. Соблюдение интервалов замены и правильного типа смазочных материалов, предусмотренных производителем, позволит оптимизировать рабочие характеристики и обеспечить длительную эксплуатацию автомобиля.

Однако на рынке распространены случаи торговли фальсификатом, который внешне выглядит схожим с оригинальной брендированной продукцией. Стоит помнить, что некачественные смазочные материалы являются одной из причин ускоренного износа компонентов автомобиля. Более того, поддельная продукция может представлять потенциальную угрозу безопасности водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Ведь комфортные условия вождения — это залог спокойствия и уверенности водителя.

Toyota заботится о вашем автомобиле, как о своем. Поэтому разработала линейку оригинальных смазочных материалов Toyota Genuine Motor Oil, которые соответствуют самым строгим требованиям производителя по качеству и имеют оптимальные эксплуатационные характеристики.

Своевременная замена смазочных материалов в официальных сервисных центрах Toyota обеспечивает соответствующую смазку механических деталей, эффективное охлаждение двигателя и ставит целью предотвращение коррозии и достижение наилучших термодинамических характеристик двигателя автомобиля. В многочисленных случаях это также позволяет избежать непредвиденных расходов, связанных с дорогим ремонтом.

Масляный фильтр удерживает вредные примеси и таким образом обеспечивает поставку чистого масла в двигатель. Высококачественные материалы, из которых произведен оригинальный масляный фильтр Toyota, обеспечивают его герметичность. Вместо этого в фальсифицированной продукции могут использоваться ненадежные материалы, не способные обеспечить герметичность фильтра, что приводит к утечке масла.

В оригинальном продукте есть предохранительный клапан, который обеспечивает поставку масла в двигатель, даже когда фильтр загрязнен. В фальсифицированном фильтре такой клапан может отсутствовать, а следовательно, при сильном загрязнении этот фильтр не способен обеспечить поставку достаточного количества масла в двигатель, что может привести к его поломке и большим счетам за ремонт.

Оригинальные смазочные материалы и запасные части Toyota — это уверенность в идеальной работе агрегатов, гарантия соответствия стандартам производителя, экономия затрат на ремонтные работы и залог комфортного вождения.

Toyota заботится о своих клиентах, предлагая оригинальное моторное масло 5W-30 Premium Fuel Economy и оригинальные масляные фильтры по выгодной цене.

Помните:

Важно выбирать оригинальные запчасти и смазочные материалы для обслуживания вашего автомобиля.

Покупая их в дилерских центрах Toyota, вы избегаете риска приобретения фальсификата, поскольку вся продукция поставляется непосредственно от производителя и имеет сопроводительные документы. Не стоит экономить на качестве деталей, которые также служат залогом комфортного вождения и удовольствия от пользования автомобилем. Следуйте рекомендациям производителя по эксплуатации и регламенту технического обслуживания систем и агрегатов.

За дополнительной информацией относительно характеристик оригинальных смазочных материалов Toyota, включая цены, обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Toyota в Украине.

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Теги: Toyota
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