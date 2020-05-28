В Украине возвращают обязательный техосмотр: чем он будет отличаться от прежнего

Техосмотр авто в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Мининфраструктуры обещают внести законопроект, который упорядочит правила техосмотра

В Украине возвращают обязательный техосмотр автомобилей в рамках исполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Министр инфраструктуры Владислав Криклий обещает обновление соответствующего закона и раскрыл, какие изменения готовят владельцам транспорта.

Об этом чиновник заявил на совместном брифинге с послом ЕС Матти Маасикасом, передает "Европейская правда".

"Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет", - заявил Криклий.

Дело в том, что ранее техосмотр ТС отменили в Украине в 2011-м по причине взяточничества. Сейчас в Мининфраструктуры планируют, что после возвращения техосмотры останутся на уровне коммерческих субъектов.

Процедура прохождения проверки должна быть прозрачная и с использованием видеофиксации, как это уже практикуется. Также ведомство надеется, что введут и придорожный техосмотр. А следить за выполнением будет новый орган - Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.

Сейчас же, по словам Криклия, закон "О внутреннем водном транспорте" нардепы должны принять до летнего перерыва в работе Верховной Рады.

Также в ведомстве рассчитывают на прогресс в принятии закона "О железнодорожном транспорте", и что комитет примет решение к июню.

Дело в том, что внесенный в парламент еще в сентябре 2019-го проект закона 1196-1 до сих пор не рассмотрен профильным комитетом, а это тормозит его вынесение на голосование в сессионный зал.

Также Криклий надеется, что осенью удастся принять законы об опасных грузах, о почтовом операторе и доступе к грузовым перевозкам.

Напомним, что согласно принятым Украиной обязательствам после подписания в 2014-м Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в нашей стране в течение 5 лет должны опять ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. Уже с 1 января 2020 года обязательной проверке будут подлежать ТС категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.

Ранее мы писали о том, что украинцев после возвращения техосмотра могут ждать штрафы до 34 тысяч в случае определенных нарушений.

Также рассказывалось, кого в Украине коснется возвращение техосмотра в первую очередь.

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Автор: Владимир Костырин