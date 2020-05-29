Украинец создал уникальный веломобиль-электрокар: Пилигрим готовится покорять Европу

Украинец создал уникальный веломобиль - электрокар (коллаж РБК-Украина)

Украинский изобретатель планирует запустить производство своих трехколесных электромобилей

Украинский энтузиаст смастерил трехколесный вело-электро-мобиль на солнечной батарее и с педальным приводом. Алексей Ганшин из села Китайгород возле Александровки под Кропивницким назвал свое творение Piligrim (Пилигрим) и совершил на собственном транспорте несколько "дальняков" - путешествий на сотни км между областями.

Про свой крайний маршрут на уникальном электрокаре на 380 км изобретатель рассказал в своем Facebook.

Основатель Velodreamer Ганшин оправился в путь 24 мая. Основной маршрут проходил через Смелу, Черкассы, Золотоношу, Переяслав-Хмельницкий, Борисполь, Бровары, Козелец. 25 мая веломобилист приехал в Чернигов.

"Цель похода на этот раз не только испытания техники и новых систем автономного электроснабжения для гаджетов, но и участие в организации производства одной из моих моделей... Планирую проехать весь маршрут без остановок на ночлег. 3\4 маршрута почти равнина, это должно дать преимущество веломобилю. Посмотрим, что получится в итоге, но я не пытаюсь установить рекорд скорости. Это повторение прошлогоднего километража из поездок в Винницу, но по более плоскому рельефу", - писал он перед стартом.

Ганшин весь путь публиковал в сети фото с путешествия и делился впечатлениями от поездки.

Украинец создал уникальный вело-электро-мобиль (Фото: facebook.com/velodreamer / Велокроп (Велосипедний Кропивницький)

На чудо транспорт многие участники дорожного движения реагировали с любопытством: останавливались и расспрашивали про изобретение.

Веломобиль с электромотором одноместный, компактный и экологичный. Выкрашен в оранжевый цвет. Весит около 40 кг, развивает скорость до 45 км/ч, запас хода рассчитан на 90 км. Оснащен фарами. От дождя, ветра и пыли водителя защищают крыша-козырек и лобовое стекло. Когда садится батарея, можно перейти на педальный привод.

Ганшин вынашивал идею сделать комфортную альтернативу обычному велосипеду несколько лет, и в итоге создал две модели под названием Piligrim. Об этом передает Hyser.

Сейчас изобретатель планирует запустить производство подобных трехколесных электромобилей, и это может серьезно заинтересовать европейский рынок - ведь стоимость транспорта будет значительно ниже, чем аналоги в ЕС.

Украинец создал вело-электро-мобиль Piligrim (Фото: facebook.com/velodreamer)

Напомним, что в Украине владельцам электромобилей собираются предоставить льготы. Таким образом хотят стимулировать производство и рынок такого вида транспорта в стране.

Ранее мы писали о том, как 73-летний украинец на велосипеде добрался до Африки.

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Автор: Владимир Костырин