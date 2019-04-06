Виновата Зайцева: украинцам станет сложнее получить права

Правила выдачи водительских прав в Украине существенно усложнятся (фото: pixabay.com)

Правила выдачи водительских прав в Украине изменятся

Правила выдачи водительских прав в Украине, а также обучения в автошколах существенно усложнятся. Станет обязательной видеофиксация экзамена, ведение журнала, сдача всех экзаменов в одном сервисном центре, а также получение прав по прописке и другие новшества. Нововведения будут вводиться постепенно, и заработают они только через полгода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, решение было принято Кабинетом министров на заседании в среду, 3 апреля.

Одним из главных правил станет детальная фиксация результатов обучения. Так, утверждено, что будет проводиться видеофиксация сдачи экзаменов. Весь процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения будет записываться. В МВД подчеркнули, что видеофиксация теоретических экзаменов уже есть в сервисных центрах МВД нового образца. Но нововведение предусматривает, что при сдаче практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто.

Кабмин также утвердил упрощающее правило: сдать и теорию, и практику можно будет в одном сервисном центре МВД.

Правила выдачи водительских прав в Украине существенно усложнятся (фото: pixabay.com)

Изменения коснуться и "срока действия" свидетельства об окончании обучения. Теперь срок годности полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств сократили до 2 лет.

Важным правилом также является возможность обмена или получения прав по месту прописки, а не по месту жительства. Обязательным условием для получения удостоверения теперь является указанное место регистрации в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность.

В МВД отметили, что для контроля качества обучения будут созданы специальные электронные журналы, в которых преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет проводиться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, за обучением каждого слушателя.

Правила выдачи водительских прав в Украине существенно усложнятся (фото: pixabay.com)

Также министры решили отменить бланки и свидетельства. Теперь нет необходимости покупать в территориальных сервисных центрах МВД бланки и свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

Упрощение аккредитации автошкол. В МВД уточнили, что механизм аккредитации учреждений, принадлежащих к сфере управления Министерства образования и науки, будет упрощен. Детали пока не сообщаются.

Обучаться в автошколе не обязательно. Все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также мы рассказывали, что будет с автошколой, где Зайцева получала права.

До этого мы сообщали, что в Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав.