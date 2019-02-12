Водителям на заметку: меняют процедуру проведения техосмотра

Фото: коллаж РБК-Украина

Новшества начнут применять с 1 мая

Украинских водителей ожидает очередное нововведение - из-за фальсификации протоколов проверки техосморта с 1 мая будет изменен порядок его прохождения. Как сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины, обновят формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки техсостояния.

Отмечается, что эти новшества позволят минимизировать фальсификации протоколов ОТК.

"Также, контролирующим органам будет легче проверять, допущено ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию из самоклеющейся метки радиочастотной идентификации скоро станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования", - говорится в сообщиении.

Так, с 1 мая бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации (RFID). Владелец авто должен будет закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла.

В правительстве считают, что это будет обеспечивать дистанционный автоматический надзор со стороны контролирующих органов.

В пресс-службе также подчеркнули, что если владелец авто получил бланк протокола ОТК до вступления в силу днных изменений, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

Техосмотр (Фото: rbc.ua)

На сайте Главного сервисного центра МВД - hsc.gov.ua/map-otk - можно ознакомиться с картой субъектов ОТК, просмотреть основную информацию о них и выбрать ближайший по месту расположения.

Напомним, что обязательному техническому контролю подлежат определенные категории транспортных средств, участвующих в дорожном движении и прошедшие госрегистрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде готовят законопроект об обязательном техосмотре авто с 2020 года.

Также мы писали о том, что в Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который правительство хочет ввести с 2020 года водителей ожидает наложение санкций. Так, владельцы ТС, которые не выполнят очередной обязательный техосмотр, проводимый каждые два года, или откажутся предоставить свидетельство о пригодности авто к эксплуатации, будут вынуждены заплатить штраф в размере 1700 гривен.Если водитель ездит на непригодной к эксплуатации машине, наказание предусмотрено более серьезное.