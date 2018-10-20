Вздохнут с облегчением: эксперт рассказал, когда в Украине подешевеет транспортное топливо

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В ближайшее время цены на бензин и дизельное топливо должны измениться

Директор консалтинговой группы "А-95", Сергей Куюн, сообщил прекрасную новость для всех автолюбителей Украины – в ближайшее бензин и дизельное топливо значительно подешевеют. Об этом сообщается на портале "Автолюбители".

По его слова, в автовладельцы в Украине смогут вздохнуть с облегчением уже на следующей неделе, ведь стоимость дизеля и бензина снизиться как минимум на 1 гривну за литр. Но не исключено, что стоимость топлива опуститься и на 2 гривны за литр. "Думаю, в течение десяти дней - две недели потенциал падения может быть на уровне 2 гривен/литр", - отмечает Сергей Куюн.

Эта приятная новость связана с понижением цены на нефть во всем мире, и, несмотря на напряженную рыночную ситуацию, все ценовые колебания положительно скажутся на кошельках автолюбителей.

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Видео: РБК-Украина