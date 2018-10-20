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Вздохнут с облегчением: эксперт рассказал, когда в Украине подешевеет транспортное топливо

STYLERАвто    20.10.2018 - 16:25
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ближайшее время цены на бензин и дизельное топливо должны измениться

Директор консалтинговой группы "А-95", Сергей Куюн, сообщил прекрасную новость для всех автолюбителей Украины – в ближайшее бензин и дизельное топливо значительно подешевеют. Об этом сообщается на портале "Автолюбители".

По его слова, в автовладельцы в Украине смогут вздохнуть с облегчением уже на следующей неделе, ведь стоимость дизеля и бензина снизиться как минимум на 1 гривну за литр. Но не исключено, что стоимость топлива опуститься и на 2 гривны за литр. "Думаю, в течение десяти дней - две недели потенциал падения может быть на уровне 2 гривен/литр", - отмечает Сергей Куюн.

Эта приятная новость связана с понижением цены на нефть во всем мире, и, несмотря на напряженную рыночную ситуацию, все ценовые колебания положительно скажутся на кошельках автолюбителей.

Кстати, ранее эксперты рассказали, эксперты рассказали, как мойка портит авто.

Также мы писали о пяти самых популярных видах обмана автолюбителей на СТО.

Недавно эксперты Украинцам рассказывали, как можно заработать на долларах и евро.

Видео: РБК-Украина

 

 

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