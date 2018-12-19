Растаможка "евроблях": когда заработают новые правила

Видео: YouTube/NEWSONE

Временный порядок о растаможивании авто на иностранной регистрации вступает в силу 19 декабря. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире NEWSONE.

Она также рассказала о ситуации связанной с реорганизацией Государственной фискальной службы.

По ее словам, депутаты поддержали разделение ГФС на налоговую и таможенную службы, но от исполнительной власти будет завесить то, как это разделение пройдет.

Она подчеркнула, что ряд функций необходимо пересмотреть и поменять электронные сервисы, и в первую очередь нужно провести аудит баз данных.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Южанина также отметила, что соединение данных служб предполагало соединение баз данных налоговиков и таможенников. И чтобы сохранить "управляемость и данные", нужно понять, в каком состоянии они находятся.

По ее словам, необходимо провести проверку, которая поможет определится с тем, смогут ли службы, которые сформируются после распада ГФС, выполнять поставленные задачи.

Южанина также уточнила, что она пока не знает о сроках реорганизации ГФС, но объяснила, что разделение ГФС предоставит потребителям более качественный сервис.

Напомним, что депутаты и Минфин подготовили ряд изменений в порядок растаможки авто с иностранной регистрацией.

Ранее сообщалось, что первую "евробляху" по новому закону растаможили за 50 тыс. грн.