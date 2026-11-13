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Смачно 13 листопада 2026 · 07:09

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді

Зі звичайного тостового хліба, сосисок і сиру можна приготувати ситний сніданок всього за 15 хвилин
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром (колаж: Styler)

Для смачного сніданку не обов'язково вмикати духовку чи витрачати багато часу на приготування. Гарячі сендвічі з сосисками, сиром і двома соусами можна обсмажити у яйці на звичайній сковороді, отримавши хрустку скоринку та ніжну начинку.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром: мій рецепт

За основу я взяла рецепт хрусткого сніданкового тосту із шинкою та сиром від SHUBA, але трохи адаптувала його під власні вподобання.

У своєму варіанті я використовую сосиски замість шинки, додаю кетчуп і майонез, а сир беру вже нарізаний скибочками. На відміну від оригінального рецепта, спочатку складаю сендвічі з начинкою, потім занурюю їх у збите яйце й обсмажую на сковороді до золотистої скоринки. Усе приготування займає приблизно 15 хвилин.

Час приготування: 15 хвилин.

Кількість порцій: 2 (два великі сендвічі).

Інгредієнти

  • Тостовий хліб - 4 скибочки.

  • Сосиски - 2 шт.

  • Сир твердий або напівтвердий - 4 скибочки (приблизно 60-80 г).

  • Яйце - 1-2 шт.

  • Кетчуп - 2 ч. л.

  • Майонез - 2 ч. л.

  • Олія для смаження - 1 ст. л.

  • Сіль і чорний мелений перець - за смаком.

Як приготувати гарячі сендвічі на сковороді

Крок 1. Підготувати хліб.

Спочатку я викладаю чотири скибочки тостового хліба на кухонну дошку. На кожну додаю трохи кетчупу та майонезу.

Соуси злегка розподіляю ложкою по поверхні хліба. Важливо не переборщити з кількістю, щоб сендвічі не стали надто вологими.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Хліб із кетчупом і майонезом (фото: Остапова Анастасія)

Крок 2. Додати сосиски та сир.

Кожну сосиску розрізаю вздовж на дві половинки. На дві скибочки хліба викладаю по дві половинки сосиски, а зверху кладу скибочки сиру.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Сендвічі з сосисками та сиром (фото: Остапова Анастасія)

Крок 3. Скласти сендвічі.

Накриваю начинку двома іншими скибочками хліба, повернувши їх соусом усередину. Злегка притискаю сендвічі, щоб начинка краще трималася.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Сендвічі перед обсмажуванням (фото: Остапова Анастасія)

Крок 4. Занурити сендвічі у яйце.

У широку тарілку розбиваю яйця, додаю дрібку солі та чорного перцю й збиваю виделкою.

Потім занурюю кожен сендвіч у яєчну суміш з обох боків. Роблю це швидко, щоб хліб просочився яйцем, але не встиг розмокнути.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Сендвіч у збитому яйці (фото: Остапова Анастасія)

Крок 5. Обсмажити на сковороді.

На сковороді розігріваю невелику кількість олії. Викладаю сендвічі й обсмажую на помірному вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Коли хліб стає золотистим, перевертаю сендвічі лопаткою. За потреби ненадовго накриваю сковороду кришкою, щоб сир усередині добре розплавився.

Для цього рецепта використовую сосиски, готові до споживання. Якщо виробник вимагає додаткової термічної обробки, їх потрібно попередньо приготувати за інструкцією.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Гарячі сендвічі на сковороді (фото: Остапова Анастасія)

Крок 6. Подати до столу.

Готові сендвічі знімаю зі сковороди, перекладаю на дошку та розрізаю навскіс на трикутники.

Найбільше мені подобається подавати їх одразу після приготування, коли хліб ще хрусткий, а сир усередині м'який і розплавлений.

Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді
Готові сендвічі з сосисками та сиром (фото: Остапова Анастасія)

Алергени: глютен (пшениця), яйця, залежно від складу сосисок і соусів можливі гірчиця та соя.

Що варто врахувати під час приготування

На сильному вогні скоринка може підгоріти раніше, ніж сир усередині розплавиться. Тому краще готувати на середньому або трохи нижчому за середній вогні.

Для начинки добре підходять сири, які легко плавляться, наприклад гауда або едам.

Якщо готуєте одразу кілька порцій, не складайте готові сендвічі один на одного. Через пару хліб швидше втратить хрусткість.

Раніше Styler також розповідав, як приготувати закуску з лаваша та крабових паличок лише за 10 хвилин.

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