Іноді хочеться урізноманітнити звичний сніданок , але витрачати багато часу на приготування зовсім немає бажання. У таких випадках пропоную спробувати хрусткі лавашики з омлетом та незвичним поєднанням тунця, пармезану і маринованих огірків.

Як приготувати цей сніданок на газовій плиті за 15 хвилин, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Лавашики з омлетом, тунцем та пармезаном

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

маленький круглий лаваш - 2 шт. (100 г);

яйця - 2 шт.;

тунець у власному соку - 80 г;

пармезан - 20 г;

вершковий сир - 30 г;

мариновані огірки - 40 г;

зерниста гірчиця - 1 ч. л.;

лимонний сік - 1/2 ч. л.;

копчена паприка - 1/3 ч. л.;

сіль - до смаку.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: 15 хвилин.

Як приготувати хрусткі лавашики з омлетом

Спершу приготуйте начинку. З тунця злийте зайву рідину та розімніть його виделкою. Мариновані огірки наріжте дрібними кубиками та промокніть паперовим рушником.

Змішайте тунець, огірки, вершковий сир, зернисту гірчицю, лимонний сік та копчену паприку. Для цієї начинки я обрала саме зернисту гірчицю, оскільки вона додає не лише пікантності, а й цікавої текстури.

В окремій посудині збийте яйця з дрібкою солі, а пармезан натріть на дрібній тертці. Раджу не пересолювати яєчну суміш, адже більшість інгредієнтів начинки вже мають достатньо виразний солоний смак.

Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям на невеликому вогні та вилийте половину яєчної суміші. Одразу накрийте її лавашем і злегка притисніть лопаткою.

Коли омлет схопиться, обережно переверніть лаваш яйцем догори. На одну половину викладіть половину вершково-тунцевої начинки та посипте 10 г натертого пармезану.

Складіть лаваш навпіл та обсмажте з обох боків на невеликому вогні до появи золотистої скоринки, повної готовності омлету та прогрівання начинки.

Мені подобається контрастність хрусткості та ніжності, тому на цьому етапі раджу не накривати сковороду кришкою. Інакше пара, яка накопичуватиметься всередині, може розм'якшити скоринку.

Повторіть те саме з другим лавашем. Кожен розріжте навпіл за бажанням.

Лаваш з омлетом, тунцем і сиром (фото: Юлія Люшньова)

Калорійність та харчова цінність

На одну порцію:

калорійність - близько 340 ккал;

білки - 25 г;

жири - 12 г;

вуглеводи - 32 г.

Харчова цінність залежить від складу продуктів конкретного виробника.

Алергени: глютен, яйця, риба, молочні продукти (лактоза), гірчиця.