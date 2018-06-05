В Нью-Йорке открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды (фото)

Экспозиция продлится до 5 июля 2018 года и предлагает вниманию зрителя диалог двух видеоработ художницы – "Белый гроб" и Mute

На открытии выставки в арт-центре WhiteBox в Нью-Йорке также был показан перформанс "Калина", к которому художница привлекла моделей-украинок Кристину Кулик, Марину Минченко и Евгению Боридку.

Для первого выставочного проекта в США художница выбрала название "4.5.0." – код, который используют украинские военные, чтобы сообщить, что "все спокойно". Как узнала художница, впоследствии ветераны-атовцы трансформировали код "4.5.0." также и в пожелание ежедневного мира и гармонии в обыденной жизни.

Фото: перформанс "Калина" (пресс-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)

"Проект "4.5.0." направлен на то, чтобы в фокус внимания попали люди, которые имеют силу и отвагу бороться за идейность и сохранения своей страны, – говорит Зинаида. – Это лица героических женщин, которые были движущей силой протестов на Майдане и дальше продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Украина сейчас трансформируется и отвечает на многочисленные вызовы. Внимание мира всегда приковано к странам в критический момент их истории. Этой выставкой я на своем уровне способствую формированию позитивного внимания к Украине, так как хочу показать, что наша страна имеет мощный потенциал, корни которого – в ее культуре, духовности и – главное – в людях".

Выставка "4.5.0." – не только первая экспозиция работ Зинаиды в США. Это также и первая выставка именно украинского художника в арт-пространстве WhiteBox, которому в этом году исполняется 20 лет и которое играет заметную роль в культурной жизни Нью-Йорка.

"Зинаида относится к числу немногих художников, имеющих в этом глобализированном мире свое "я", которое словно ДНК того края, откуда они родом. Мы – некоммерческое арт-пространство. Ежегодно мы получаем 50-60 предложений экспонировать работы. И я интуитивно чувствую, что сделал правильно, выбрав Зинаиду, – говорит основатель и художественный директор WhiteBox, куратор выставки Хуан Пунтес. – Эта выставка будет иметь успех. Имея 20-летний опыт организации выставок, в том числе об исторических фигурах и событиях, я уверен, что выставка Зинаиды будет резонансной для интеллектуальных и креативных жителей Нью-Йорка, потому что она со смыслом. Более того Нью-Йорку просто необходимо увидеть эту выставку, потому что мы здесь держим руку на пульсе и знаем, что происходит в Украине".

Фото: первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды в США (пресс-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)​​​​​​​

На открытии выставки Зинаида также обратилась к медиа и представителям американского мира искусства с призывом поддержать требование об освобождении режиссера Олега Сенцова и других украинцев, что являются политическими заключенными в России.

Фото: первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды в США (пресс-служба/Чарльз Руссель (Charles Roussel)​​​​​​​

Открытие выставки посетили легендарная художница-перформанистка Марина Абрамович, филантроп Ричард Масси (Richard Massey), директор Robert Smithson Estate Элис Голдберг (Elyse Goldberg), галерист Ричард Тайтингер (Richard Taittinger), куратор Japan Society Майкл Шаньон (Michael Chagnon), представительница Miscellium Art Institution и Residencies at Tulun Адриана Мартинес (Adriana Martinez) и другие. По случаю открытия выставки Марина Абрамович провела прием в своей городской резиденции с участием Зинаиды и представителей нью-йоркского мира искусства.

В рамках проекта "4.5.0." Зинаида также представит ARTREHUB – инициативу арт-реабилитации, которая в Украине работает с ветеранами АТО, а в Нью-Йорке проведет серию занятий для американских ветеранов, воевавших на Южном Востоке.

О работах

Белый гроб, 2017 (видео). Эта работа, акцентирующая внимание на экспедициях Зинаиды, в которых она исследует первичную эмоциональную основу женского духа и культуры, касается границ бытия и небытия, трансформирующихся в возвышенных, предельных сферах искусства и реальности. Видео документирует похороны в Карпатском регионе Украины. Поражена этим четко определенным ритуалом, который придает смерти официальность, Зинаида целостно передает погребальный обряд, показывая похоронную процессию как зрелище, которое подчеркивает выразительное разграничение между местом захоронения, человеческим миром и безграничным небом, куда возносится только что переродившаяся душа. "Это особый край, где духовная культура всегда была не мистикой или экзотикой, а основой бытия", – объясняет Зинаида свой выбор этого уголка Западной Украины для съемок.

Mute, 2015. Это медитативное видео с шестнадцатью возвышенными портретами реальных героинь-волонтерок, спасающих жизни протестующих, которые шли под вражеские пули во время исторических событий Революции Достоинства, происходивших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года. На лице каждой из героинь проекта тот же спектр вневременных эмоций, символов и архетипов на фоне момента вооруженной борьбы. В противовес шуму и хаосу войны вокруг эти женщины смотрят на зрителя, застывшие каждая в своей эмоции, сквозь которые просматривается молчаливое сопротивление. Концепция проекта возникла из глубокого исследования и проникновения в эмоциональный мир каждой героини. Художница рефлексирует на тему героизма и уделяет значительное внимание достойной уважения роли женщин в конфликте. Премьера проекта Mute в США состоялась в виде серии фотопортретов волонтерок в главном выставочном пространстве арт-центра WhiteBox. Каждое фото сопровождает личная история.

Калина. Перформанс создан на основе фрагмента с видео Зинаиды "Трансформация", которое было представлено ранее: в 2013 году – в рамках New York Pulse в Metropolitan Pavilion, Нью-Йорк, и в 2017 году – во время 20-й ежегодной Украинской недели моды. В длительной работе, продолжающейся с 2013 года, Зинаида освещает ряд украинских культурных и социальных ритуалов, которые репрезентируют использование сакральной символики для обозначения зарождения жизни и ухода из неё; бесконечную трансформацию материального мира и бессмертия души. Превращая красные бусины из традиционного украинского амулета-оберега в реку крови, Зинаида рассматривает восприятие времени, старения и памяти в связи с процессами символического воскресения и перерождения.

Об ARTREHUB

ARTREHUB – это волонтерская инициатива, направленная на психологическую реабилитацию в рамках групповых занятий тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, прежде всего в связи с войной в Украине. В основе арт-терапевтических практик в ARTREHUB – "Техника красной нити", созданная основателем проекта Зинаидой Кубар. Зинаида убеждена, что сегодня художник должен быть социально ориентированным. События последних лет в Восточной Украине усилили это убеждение и побудили ее основать ARTREHUB как ответ на насущную потребность.

О WHITEBOX

WhiteBox – это некоммерческий художественный центр, который 20 лет подряд поддерживает творчество, способствующее развитию. Платформа позволяет художникам, работающим в направлении современного искусства, создавать и экспонировать новые работы. Кроме того, это лаборатория для спецзаказов, выставок, тематических событий, круглых столов, творческих образовательных программ, которая стимулирует искусство с осмысленным подходом и социальной составляющей, не ограниченное рынком.

WhiteBox экспонирует работы художников вне определенных художественных направлений, создавая идеальную среду для глубокого взаимодействия как искусствоведов, так и широкой аудитории с художественными практиками. Галерея достигает своей цели, приглашая известных художников и молодых талантов из США и из-за рубежа поделиться в выставочном пространстве своим видением, перформансами, а также развивая долгосрочные программы по развитию проектов и взаимодействию с аудиторией для художников. Художники, которые представляют работы в WhiteBox, не склонны к простой категоризации.

О ЗИНАИДЕ

Зинаида Кубар родилась в Киеве в 1975 году. Искусством начала заниматься еще в детстве. Изучала искусство и архитектуру. Распад Советского Союза в 1991 году способствовал становлению независимой Украины и глубоким экономическим трансформациям. Бурные события, которые Зинаида наблюдала и пережила непосредственно, в том числе две революции, определили направление ее творчества. "Все те, кто потерял что-то ценное в результате насилия, изменения общественного мнения, беспредела или болезней, стали для меня вызовом. Я убеждена, что искусство – это язык, на котором я отвечаю на этот вызов, способствую изменениям, облегчающим боль". Манифест художницы, подробная биография и резюме работ доступны на сайте www.zinaida.studio.

Зинаида принимала участие в I Международной киевской биеннале современного искусства (2012), Международном форуме современного искусства Art Kyiv Contemporary (2010, 2012, 2013), Междисциплинарном международном фестивале "ГОГОЛЬФЕСТ" (2013), параллельной программе Венецианской биеннале (2015) и часто демонстрировала свои работы в Украине. Произведения Зинаиды находятся в частных коллекциях в Украине, Великобритании, Испании, США и в открытых экспозициях Fondacion Caja de Burgos (Испания) и Музея космонавтики имени С. Королева в Житомире.