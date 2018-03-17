"Таким не место в "Динамо": Шовковский жестко поставил на место Хачериди

Шовковский возмущен поведением Хачериди и пригрозил ему

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский жестко оценил поведение Евгения Хачериди, который в матче против "Лацио" отказался выходить на поле.

"При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стёр", - написал прославленный голкипер у себя в Facebook.

Шовковский отмечает, что Хачериди уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, он сделал ему предупреждение.

"Я его предупредил и сказал, что если такое ещё раз повториться и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части! Да что он о себе возомнил?", - возмутился Шовковский.

"Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, с таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде "Динамо" Киев"", - подытожил Александр.

Скриншот страницы facebook.com/Александр Шовковский

Отметим, бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский показал следы от жутких травм на своих пальцах после 35-летней карьеры футбольного голкипера.

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